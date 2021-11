Taylor Swift, mistero sulla sciarpa rossa: il significato dell’accessorio di cui tutti parlano Qual è il legame tra Taylor Swift, il suo ex fidanzato Jake Gyllenhaal e il cortometraggio All Too Well? Tutto ruota attorno a una misteriosa sciarpa rossa.

taylor Swift, Instagram @taylorswift

Taylor Swift ha finalmente fatto ai suoi fan il regalo più gradito: l'11 novembre ha pubblicato Red (Taylor's Version), remake del suo quarto album. Si tratta proprio di una ri-registrazione del disco omonimo del 2012, realizzata dopo aver preso definitivamente le distanze dalla sua ex casa discografica, in seguito a una lunga battaglia per i diritti sulla sua musica. È stato record immediato: non solo è diventato l'album di un'artista donna più ascoltato su Spotify in un solo giorno (90,8 milioni stream), ma la cantante si è aggiudicata anche il titolo di artista donna con più ascolti in totale in un solo giorno. In Red (Taylor's Version) compare anche la versione integrale di 10 minuti dell'amatissimo brano All Too Well, di cui ha realizzato anche un cortometraggio che ha personalmente scritto e diretto, rilasciato su Youtube il 12 novembre. I protagonisti di All Too Well: The Short Film sono Sadie Sink e Dylan O'Brien. E tutto ruota attorno a una sciarpa, ovviamente di colore rosso…

Cosa rappresenta il colore rosso

Il titolo dell'album ha un significato molto personale per la popstar, svelato da lei stessa all'epoca dell'uscita della versione originale del 2012: "Tutte le diverse emozioni di cui ho scritto in quest'album sono incentrate sulle tumultuose, pazze, insane, intense, quasi tossiche relazioni che ho sperimentato negli ultimi due anni. Tutte queste emozioni (amore, frustrazione, gelosia, confusione) nella mia mente sono rosse. Sapete, non c'è niente nel mezzo. Non c'è niente di beige su nessuno di questi sentimenti".

Taylor Swift alla premiere di All Too Well a New York

Il significato della sciarpa rossa

Il simbolo di Red e di All Too Well è diventato, sui social, una sciarpa rossa. Non solo è l'emoji presente in tutti i Tweet dedicati alla popstar, ma lei stessa ha inviato una sciarpa rossa ad alcune delle sue amiche, tra cui Camila Cabello e Sophie Turner, che l'hanno sfoggiata su Instagram. Questo accessorio ha molto a che fare non solo con la sua musica, ma anche con la sua vita privata. Non poteva non essere presente anche nel cortometraggio.

la sciarpa di Taylor Swift in vendita sullo shop ufficiale

Taylor Swift in passato ha avuto una relazione con Jake Gyllenhaal, durata appena pochi mesi, ma che ha avuto un notevole impatto nella vita di lei, al punto da farne argomento di una delle sue hit, per l'appunto All Too Well. Nella nuova versione condivisa a distanza di 9 anni dall'originale (e da 11 dalla rottura con l'attore) vengono spiegati proprio i motivi che portarono alla fine di quella storia.

la sciarpa di Taylor Swift in vendita sullo shop ufficiale

Si parla esplicitamente di una differenza di età diventata un problema insormontabile (9 anni) e si accenna proprio a una sciarpa rossa nei primi versi. La canzone dice: "Ho attraversato la porta con te, l'aria era fredda, ma era come essere a casa. Ho lasciato la mia sciarpa lì a casa di tua sorella e ce l'hai ancora tu nel tuo cassetto, ancora adesso". E si torna alla sciarpa rossa in chiusura: "Conservi ancora la mia vecchia sciarpa di quella primissima settimana, perché ti ricorda l'innocenza e profuma di me". Alcuni fan credono che la "sciarpa" lasciata da Taylor sia in realtà la metafora della sua verginità. Il negozio ufficiale di Taylor Swift vende online la fatidica sciarpa rossa a 35 dollari (circa 30 euro).