Meghan Markle dice A, Buckingham Palace risponde B: le versioni in merito al "mistero" del certificato di nascita del piccolo Archie non coincidono e questo episodio potrebbe minare ulteriormente i rapporti già tesi tra la famiglia reale e i duchi di Sussex. Non c'è pace per Meghan Markle e Harry, neppure adesso che si sono trasferiti nella mega villa di Montecito (California): lì si stanno godendo la vita da genitori e stanno anche portando avanti dei progetti molto variegati. Hanno preso le distanze dalla vita di Palazzo, preferendo farsi strada da soli in modo diverso. La regina non ha mai digerito davvero questa decisione, che a breve la coppia sarà chiamata a confermare: un ritorno a Londra è davvero un'ipotesi remota.

Cosa è successo davvero dopo la nascita di Archie?

Un mese dopo la nascita del piccolo Archie, primogenito di Meghan Markle e Harry d'Inghilterra, il nome dell'ex attrice di Suits è stato modificato sul certificato. La dicitura "Rachel Meghan Markle" cioè il nome di battesimo della mamma è stata sostituita con "Duchessa di Sussex". La scoperta si deve ad alcuni tabloid britannici, che hanno fatto varie ipotesi in merito a questa stranezza, che non ha precedenti nella famiglia reale. Persino sui documenti di nascita dei tre royal babies Charlotte, Louis e George il nome di "Catherine Middleton" precede il titolo. La Markle ha lasciato intendere che si è trattato di un'imposizione giunta direttamente da Palazzo, ma Buckingham Palace non ci sta e smentisce questa versione.

Buckingham Palace sbugiarda Meghan Markle

Da Palazzo si dicono sconcertati per l'accusa mossa dalla duchessa di Sussex. Da un lato i suoi rappresentanti hanno affermato che il cambio di nome sui documenti del piccolo Archie è stato dettato dall'alto, dunque non è stato richiesto dai genitori del bambino. Ma le cose non starebbero così, secondo quanto affermato a Page Six da una fonte vicina alla royal family: "Il Palazzo non impone nulla, questa modifica è stata apportata dal personale del loro ex ufficio a Kensington Palace. Il certificato di nascita è stato modificato dall’ex ufficio del duca e della duchessa per garantire la coerenza del nome e del titolo con gli altri documenti privati". E pensare che questo titolo oggi al centro della discordia fu regalato agli allora promessi sposi proprio dalla regina Elisabetta!