Il 6 maggio 2019 Meghan Markle e Harry sono diventati genitori: lei ha dato alla luce Archie, il primogenito della coppia. La famiglia ora vive a Los Angeles, dove i tre si sono trasferiti in seguito alla cosiddetta Megxit: duca e duchessa di Sussex hanno preso le distanze dalla famiglia reale, preferendo portare avanti una vita diversa e meno vincolata agli obblighi di corte. Intanto una nuova indiscrezione trapela su di loro: qualcosa di strano è accaduto dopo la venuta al mondo del piccolo Archie. Il suo certificato di nascita, redatto il 17 maggio 2019, un mese dopo è stato modificato. La notizia è stata diffusa da The Sun: si pensava in un primo momento che fosse stato volere della Markle. Ma forse le cose non stanno così, stando a quanto dichiarato da un suo portavoce.

Il mistero del certificato di nascita

Non "Rachel Meghan Markle" ma "Duchessa di Sussex": è questa la dicitura che compare oggi sul certificato di nascita del piccolo Archie, in riferimento ai dati della madre. I fatti risalgono a più di un anno fa, poche settimane dopo la nascita del bambino, ma la notizia è trapelata soltanto adesso. Perché questo cambiamento, con la rimozione del nome di battesimo a favore del titolo di duchessa? E soprattutto, chi lo ha richiesto? Qualcuno ha ipotizzato che potesse essere un omaggio a Lady Diana, che era solita utilizzare sempre il titolo di “Sua Altezza Reale Principessa di Galles“ al posto del nome di battesimo. Ma la stranezza, è che nessuno ha mai optato per questa linea, neppure Kate Middleton: sui certificati di nascita dei suoi tre figli il nome di battesimo "Catherine Elizabeth Middleton" compare comunque prima del titolo di duchessa. La vicenda è stata chiarita da un portavoce di Meghan, che ha svelato a Hello! che non è stato volere della Markle: "La modifica è stata voluta da Palazzo come confermato dai documenti di alti funzionari. Non è stata una richiesta di Meghan, la duchessa di Sussex, né del duca di Sussex". Marzo sarà un mese cruciale: a un anno dalla decisione la coppia dovrà decidere il da farsi. I due confermeranno la loro scelta di stare fuori dalla famiglia reale o faranno ritorno a Londra?