Bridgerton 2, è tempo di debutto in società anche per Eloise: ritroviamo la ribelle in abito da sera Nel 2022 sbarcheranno su Netflix i nuovi episodi di Bridgerton. La seconda stagione della fortunata serie tv vedrà l’ingresso nel cast di nuovi volti e l’evoluzione di altri personaggi già conosciuti. Tra questi, grande attenzione verrà riservata a Eloise, lo spirito libero della prima stagione, restia a debuttare in società e prendere marito.

A cura di Giusy Dente

Dopo il grande successo ottenuto nel 2021, Bridgerton nel 2022 tornerà su Netflix per ammaliare gli spettatori con le sue trame avvincenti, fatte di segreti inconfessabili e misteri da svelare. La serie tv in costume, firmata Shonda Rhimes, ha conquistato il pubblico, che ha richiesto a gran voce una seconda stagione. La notizia dell'assenza del Duca, il tenebroso e affascinante protagonista dei primi episodi, non è stata accolta benissimo: lui è stato uno dei punti di maggiore interesse! Ma anche senza ci sarà modo di approfondire i temi emersi fino ad ora e di esplorarne di nuovi, anche grazie all'ingresso nel cast di nuove figure femminili.

Proprio le donne sono il focus principale della serie: ci sono quelle che vogliono autodeterminarsi, che vogliono essere prese sul serio e trattate alla pari degli uomini come Penelope ed Eloise. L'ultimo episodio aveva visto proprio la seconda fare una scoperta scioccante sulla prima, che potrebbe condizionarne il rapporto. Ma anche donne più allineate allo spirito del tempo, dunque in cerca di un matrimonio di comodo e di stabilità economica, come Daphne. L'ambientazione è la Londra ottocentesca, ma immaginata in chiave inclusiva e multietnica, con moltissimi attori neri.

Bridgerton 2, le novità

Non sarà dunque il duca di Hastings il protagonista di Bridgerton 2, bensì Anthony Bridgerton (fratello di Daphne) alla ricerca dell'amore. Faranno il loro ingresso nel cast tre personaggi femminili della famiglia Sharma. Kate è testarda e furba, punta all'indipendenza più che a un buon matrimonio. Completamente diversa è sua sorella minore Edwina, che sogna sì le nozze, ma a patto che ci sia l'amore. Mary, la mamma delle due, ha nel suo passato uno scandalo mai dimenticato, che renderà difficoltoso il debutto in società delle figlie.

E a proposito di debutto in società, toccherà anche ad Eloise, interpretata da Claudia Jessie. La ragazza era stata una delle rivelazioni della prima stagione, un personaggio affascinante nel suo essere completamente in contrasto col panorama intorno a lei, una vera femminista. Anche nel modo di vestire si percepiva il suo anelito di libertà, il suo non voler cedere alle costrizioni del suo tempo, costrizioni sociali così come fisiche, in un tripudio di corsetti.

Come per sua sorella maggiore Daphne, toccherà anche ad Eloise il tanto temuto debutto in società, per essere presentata ai facoltosi giovanotti in età da moglie. E difatti, in una delle prime foto la ritroviamo elegantemente vestita, con un abito da sera e guanti bianchi alti fino al gomito, pronta per il gran ballo che potrebbe determinare la sua intera vita. Ma come sappiamo, lei è piuttosto restia all'idea di trascorrere la sua intera vita con un uomo che non ama e che potrebbe limitarne li libertà, relegandola al solo ambiente domestico, dunque c'è da aspettarsi interessanti sviluppi anche per questo personaggio.