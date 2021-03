Laura Pausini non è amatissima solo in Italia, ma anche all'estero e l'ultimo premio vinto ne è l'ennesima prova. La cantante romagnola, infatti, ha orgogliosamente portato a casa il Golden Globe per Io sì (Seen), il brano che fa da colonna sonora al film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Il trionfo è stato accompagnato dai sentiti ringraziamenti della cantante, emozionatissima nel ricevere un premio così prestigioso che si aggiunge ai numerosi Grammy Award, Latin Grammy Awards, World Music Awards e tanti altri collezionati in questi quasi 30 anni di luminosa carriera. Ha rivolto la sua gratitudine alla Hollywood Foreign Press Association, alle case di produzione, a coloro con cui ha lavorato per il progetto. Ma non è mancato un sentito grazie alla famiglia, ai fan e sostenitori di sempre nonché «a tutti coloro che vogliono e meritano di essere visti. A quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non avrebbe mai immaginato di andare così lontano». La cerimonia, data la pandemia, non si è svolta come di consueto. La Pausini non ha potuto fisicamente ritirare il premio, ma la "virtualità" non ha tolto nulla alla carica emozionale del momento.

in foto: Laura Pausini in Valentino

Laura Pausini in rosso Valentino

Niente red carpet, niente cena di gala, niente fotografi quest'anno per i Golden Globe: è stata un'edizione profondamente diversa rispetto al solito, data la pandemia mondiale. Le necessarie restrizioni ancora in atto hanno reso impossibile uno svolgimento "festaiolo" come quello a cui eravamo abituati, ma il tocco glamour non è mancato. Le star, infatti, non hanno rinunciato a sfoggiare abiti bellissimi e Laura Pausini non è stata da meno, rispetto alle dive hollywoodiane. La cantante ha trionfato e ha scelto per l'occasione scarpe e abito di Valentino, quest'ultimo rosso come nella più classica tradizione della Maison. Come lei, hanno scelto Valentino anche le conduttrici della cerimonia Maya Rudolph e Cyntha Erivo e le attrici Michelle Pfeiffer e Emerald Fenner.