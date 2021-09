Billie Eilish, il maxi spacco lascia intravedere un tatuaggio: il significato del drago sulla coscia Billie Eilish al Met Gala 2021 ha indossato due abiti di Oscar de la Renta. Uno, caratterizzato da maxi spacco, lasciava intravedere il tatuaggio della cantante, mostrato solo in un’altra occasione prima di questa. Si tratta di un drago disegnato sulla coscia destra.

A cura di Giusy Dente

Billie Eilish ha preso parte al Met Gala 2021 imponendosi coi suo due look firmati Oscar de la Renta che hanno stupito tutti. Prima è stata la volta di un elegantissimo abito rosa con gonna voluminosa e lungo strascico. Poi di un altro meno ampio, con corpetto e mantello, caratterizzato da un maxi spacco che ha lasciato intravedere un tatuaggio sulla coscia destra.

La svolta di stile di Billie Eilish

La 19enne ha da poco abbandonato le tute e le felpe extra large a vantaggio di vestiti che mettono in risalto il suo corpo, lo stesso corpo che per anni ha tenuto nascosto sotto strati di capi dalla vestibilità over in cui si sentiva più al sicuro. Il body shaming l'ha fortemente condizionata, ma ora ha imparato a non farsi scalfire dagli haters. Per questo alla kermesse ha osato con uno stile nuovo e più femminile, in cui si sente a proprio agio. Non lo aveva mai fatto prima, perché spaventata dal giudizio altrui, dall'ossessiva attenzione sul suo corpo. Ma nel momento in cui si è liberata di questi timori ha riscoperto un altro lato di sé, per troppo tempo messo a tacere. La svolta c'è stata con la copertina realizzata per Vogue British. In quell'occasione i fan l'hanno vista in una versione inedita, in lingerie e tacchi. E hanno potuto notare anche un tatuaggio mai visto prima, molto particolare, che le copre parte della coscia destra e risale fino al fianco. Lo stesso tatuaggio è riapparso in occasione del Met Gala, messo in evidenza dal maxi spacco dell'abito.

Billie Eilish sulla copertina di Vogue British

Significato del tatto di Billie Eilish: un drago sulla coscia

Il disegno è stato realizzato nel 2020: proprio alcuni mesi prima la cantante aveva dichiarato di avere come obiettivo la realizzazione di un tattoo, ma aveva anche espresso l'intenzione di non mostrarlo mai. Poi ha evidentemente cambiato idea, stupendo positivamente i fan, che hanno adorato sin da subito il tatuaggio. La scelta del drago appare in linea col suo carattere e la sua natura: una donna forte, che ha voglia di sentirsi viva, che vuole svincolarsi dai condizionamenti e migliorarsi costantemente. Non ha svelato personalmente il significato più profondo e personale del disegno, ma nella tradizione il drago è proprio simbolo di libertà dell'anima. Benché nella cultura occidentale abbia richiami negativi, la simbologia del mondo orientale è invece tutt'altra, decisamente positiva: rappresenta lo Yang che si oppone allo Yin, elemento portatore di fecondità e vita.