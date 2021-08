Bianca Balti insieme alla piccola Mia: mamma e figlia sono due gocce d’acqua Bianca Balti ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae assieme alla piccola Mia, la sua secondogenita. Mamma e figlia si somigliano in modo impressionante! Chissà se la bambina deciderà di seguire le orme materne un giorno!

A cura di Giusy Dente

Bianca Balti e la figlia Mia

Modella di fama internazionale sì, ma prima di tutto donna. Bianca Balti, indiscussa icona di bellezza mediterranea, non ha esitato a mostrare le prime smagliature sui fianchi, pur esibendo un fisico snello e longilineo. La 37enne è mamma di due bambine e non ha alcuna intenzione di nascondere i segni che le gravidanze hanno lasciato sul suo corpo: insomma, è una donna come tutte le altre, il cui corpo inevitabilmente col passare del tempo si trasforma. Parallelamente alla carriera, che l'ha portata a diventare un nome di spicco nel panorama internazionale della moda, ha portato avanti anche la vita sentimentale, realizzandosi anche come mamma. Nel 2006 ha sposato il fotografo Christian Lucidi da cui ha avuto la prima figlia, Matilde. La coppia ha divorziato nel 2010 e due anni dopo la super top model ha iniziato una relazione con Matthew McRae. Insieme hanno avuto una bambina, Mia, nata nel 2015 e nel 2017 si sono sposati, salvo poi dirsi addio pochi mesi dopo. Attualmente, però, sembra aver ritrovato il sorriso grazie al manager Sal Lahoud, con cui fa coppia fissa dal 2018 e con cui vive a Los Angeles.

Bianca e Mia: mamma e figlia sono identiche

Non è la prima volta che la piccola Mia fa capolino sul profilo Instagram di mamma Bianca Balti: le due si somigliano in modo impressionante. La modella è solita condividere sui social parte della sua quotidianità, soprattutto gli impegni di lavoro, che la tengono spesso sul set o in passerella. Proprio di recente ha sfilato a Parigi, in occasione della presentazione della collezione Autunno/Inverno 21-22 di Off-White, dopo un periodo di assenza. Ha incantato tutti con la sua bellezza e la sua eleganza senza tempo.

Bianca Balti e la figlia Mia

Ma la famiglia è una parte fondamentale della sua vita. "La maternità è il regalo più bello, l’insegnamento più importante. La maternità e l’amore sono la vita vera" ha detto. Insomma, adora fare la mamma e deve pesarle moltissimo l'assenza della primogenita. Mentre infatti Mia vive con lei a Los Angelse, la figlia maggiore vive per sua scelta a Parigi col padre. La musa di Dolce & Gabbana ha gli stessi capelli castani di Matilde, che oggi ha 14 anni, anche se a lasciare davvero di stucco è la somiglianza con la piccola di casa. Nonostante i capelli biondi, mamma e figlia sembrano due gocce d'acqua: stesse labbra, stessi occhi chiari, stessa forma del viso. Matilde nonostante la giovanissima età ha già mosso qualche passo nel mondo della moda, seguendo le orme materne. Mamma e figlia erano insieme in uno spot realizzato da Dolce&Gabbana per la promozione di una linea di orologi. Per la piccola Mia è ancora presto, ma chissà se anche lei deciderà di seguire la strada della mamma.