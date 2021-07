Bianca Balti mostra il corpo senza filtri: la bellezza di una modella che ama la sua “normalità” Bianca Balti si sta godendo le vacanze estive e non esita a postare sui social dei sensuali scatti in bikini. Oltre ad aver rilanciato il costume in pieno stile anni ’80, la modella ha anche mostrato le micro smagliature sui fianchi, a prova del fatto che adora la sua “normalità”.

A cura di Valeria Paglionico

Siamo sempre stati abituati a pensare che le star fossero degli esseri perfetti e intoccabili, i custodi del "segreto elisir" per dire addio a ogni tipo di difetto o di imperfezione. Con l'avvento dei social le cose sono cambiate e sono sempre di più coloro che "scendono dal piedistallo" e che non hanno paura di mostrare l'assoluta normalità delle loro vite. L'ultima ad averlo fatto è stata Bianca Balti che, oltre a rilanciare il costume in pieno stile anni '80, ha anche deciso di rivelare le micro smagliature sui fianchi. Nonostante sia un'indiscussa icona di bellezza, è stata lieta di ribellarsi agli stereotipi per mostrare la sua vera natura, quella di donna semplice che non usa artifici e ritocchi per essere sempre al top.

Il costume anni '80 di Bianca Balti

Le mode, si sa, ritornano sempre ma questa volta è stata Bianca Balti a rilanciare un trend tipico degli anni '80, indossando un costume che si rivelerà perfetto per l'estate. La modella ha esaltato la sua silhouette da urlo sfoggiando un bikini in verde militare: se da un lato gli slip sono sgambatissimi come impone il trend del momento, dall'altro il reggiseno è un'assoluta novità per questi tempi. È un modello strapless ma, a differenza delle classiche fasce, non è imbottito, ha solo il ferretto ed è sottilissimo al centro del décolleté. Insomma, è un reggiseno classico ma senza spalline. Per completare il tutto ha scelto un mollettone di plastica rosa, abbinandolo a un paio di orecchini a cerchio coordinati.

Bianca Balti, icona di bellezza semplice e "normale"

Al motto di "Sta tutto nei dettagli", Bianca Balti ha immortalato in primissimo piano i suoi fianchi, rivelando un dettaglio che spesso è passato inosservato: complici le due gravidanze che ha affrontato, ha delle micro smagliature e non ha alcuna intenzione di nasconderle. Pur essendo una modella di fama internazionale ha detto "no" a ritocchi, filtri, artifici, mettendo in mostra con orgoglio la sua assoluta "normalità". Così facendo ha lanciato un importante messaggio in tema body positivity: il peso, la taglia, la forma della silhouette non sono essenziali per sentirsi splendide, l'unica cosa che conta è accettarsi perché quella tanto temuta "normalità" è tutt'altro che banale e imperfetta.