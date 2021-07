Benedetta Pilato, la nuotatrice olimpionica che ama lo smalto fluo e i disegni sulle unghie Chi segue le gare di nuoto lo sa: moltissime nuotatrici in vasca sfoggiano manicure colorate, magari ispirate alla bandiera. Non è un peccato di frivolezza, ma un modo originale per esprimersi anche in acqua, dove il viso è coperto da cuffia e occhialetti. Benedetta Pilato non fa eccezione e sfoggia nail art sempre originali.

A cura di Beatrice Manca

La nuotatrice Benedetta Pilato è una delle promesse italiane dei Giochi Olimpici 2021: a soli 16 anni è la campionessa europea in carica e in molti vedono in lei la naturale erede di Federica Pallegrini. Per una sono le prime Olimpiadi, per l'altra le ultime: Tokyo 2020 potrebbe rappresentare un ideale passaggio di testimone. Intanto la nuotatrice tarantina lavora per arrivare al meglio della forma al fatico appuntamento in vasca. Viso acqua e sapone e una cascata di ricci castani, quando non si allena predilige uno stile casual e rilassato. Unico vezzo? Le unghie colorate, con manicure sempre originali.

Le manicure colorate di Benedetta Pilato

Chi segue le gare di nuoto lo sa: moltissime nuotatrici in vasca sfoggiano manicure colorate, magari ispirate alla bandiera. Non è un peccato di frivolezza, ma un modo originale per esprimersi anche in acqua, dove il viso è coperto da cuffia e occhialetti. Benedetta Pilato non fa eccezione. Come molte altre ragazze dalla sua età ama la nail art e non rinuncia nemmeno in vasca, dove ha sfoggiato unghie laccate di rosso o color giallo fluo abbinate a un costume da competizione.

La manicure fluo di Benedetta Pilato

L'abbiamo vista anche con le unghie dipinte di colori pastello, una mano verde menta e l'altra celeste polvere, uno dei colori di tendenza dell'estate 2021. La nail art più originale però è quella con ogni unghia diversa dall'altra: una a cuoricini rossi, una a fiorellini e un'altra a quadretti arancio. Spicca perfino uno smile e un piccolo uovo al tegamino applicato sullo smalto. Osservando bene le mani della ragazza si nota un altro dettaglio: la passione per i Juicy rings, gli anelli in pvc colorato protagonisti dell'estate 2021. Il 25 luglio è previsto il debutto in vasca, dove gareggerà nei 100 metri dorso. Tutta Italia quel giorno si riunirà per fare il tifo per lei e per le azzurre: scommettiamo che la manicure sarà ispirata al tricolore?