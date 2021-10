Bella Thorne compie 24 anni: il sexy look della festa di compleanno è in lingerie di seta Bella Thorne ha festeggiato alla grande il suo 24esimo compleanno. “Non vedo l’ora di vedere cosa hanno in serbo per me i prossimi 365 giorni” ha scritto su Instagram, dove ha condiviso alcuni scatti della festa. Il look dell’attrice era un tripudio di glitter e seta, decisamente sexy.

A cura di Giusy Dente

Bella Thorne ha festeggiato in grande stile i suoi 24 anni e con i suoi fan e follower ha voluto condividere alcuni scatti della giornata, pubblicati su Instagram. L’attrice statunitense nonostante sia così giovane vanta già una sostanziosa filmografia, sia per la tv che per il cinema. Dopo gli esordi, interpretando Cece Jones nella serie Disney Channel A tutto ritmo e poi Paige Townsen nel teen drama Famous in Love, è stata la volta di tantissime altre esperienze nel mondo della recitazione e non solo. Si è cimentata come doppiatrice, cantante e modella. Le cose vanno a gonfie vele anche dal punto di vista sentimentale. È fidanzata con Benji Mascolo da circa due anni e la coppia, affiatatissima, è in procinto di sposarsi. I due questa estate erano a Cannes, dove lei ha indossato un lungo un abito color crema ricoperto di paillettes(firmato Miu Miu).

Bella Thorne, 24esimo compleanno

Buon compleanno Bella Thorne

L'attrice di Time Is Up ha condiviso su Instagram alcuni scatti realizzati nel giorno del 24esimo compleanno. Bella Thorne ha indossato dei capi decisamente sexy, in un tripudio di lingerie di seta. Con la star Disney anche alcune amiche, con cui ha festeggiato bevendo champagne in un turbinìo di coriandoli colorati, all'interno di una lussuosa villa riccamente addobbata a festa, per l'occasione.

Bella Thorne, 24esimo compleanno

Tra i cambi look, c'è stato posto posto anche per un outfit più sobrio in stile mannish: camicia bianca, pantaloni neri e cravatta, ma con decollété dal tacco a spillo ai piedi! E che dire dell'abito argentato ricoperto di sfavillanti glitter, abbinato a gioielli brillanti. A questi ultimi non riesce proprio a rinunciare: bracciali, anelli e collane sono un suo must. Una delle sue preferite, sfoggiata in diverse occasioni, è quella personalizzata di diamanti e perle con la scritta "Ben", dedicata ovviamente al fidanzato. E ovviamente è legatissima all'anello di fidanzamento: oro bianco e diamante a goccia centrale circondato da pietre più piccole incastonate tutt'intorno.

Bella Thorne, 24esimo compleanno

Immancabili i capelli rosso fuoco che sono ormai diventati un vero e proprio tratto distintivo della 24enne, che in realtà in fatto di hair look ha molto sperimentato! È solita spaziare dal castano al rosso, ma ci sono stati anche colpi di testa più eccentrici, per esempio le punte verde smeraldo. Ma sicuramente la chioma rossa è quella che rispecchia perfettamente la sua personalità così vivace, femminile, audace e piena di vita.