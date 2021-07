Bella Thorne a Cannes, nel look lo scintillante messaggio d’amore per Benjamin Mascolo Alla parata di star che hanno sfilato sul red carpet dell’amfAR gala, a Cannes, erano presenti anche Benjamin Mascolo e Bella Thorne: i due fanno coppia fissa ufficialmente da due anni e sono più affiatati e innamorati che mai. All’evento il loro look era a dir poco scintillante.

A cura di Giusy Dente

Bella Thorne in Miu Miu e Benjamin Mascolo in Versace

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Cannes 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì sera si è svolto a Cannes il Gala amfAR, l'evento di beneficenza a sostegno della ricerca sull’Aids con Sharon Stone nei panni di madrina. L'attrice è sin dagli anni Novanta al fianco della fondazione e il suo impegno filantropico le è valso diversi riconoscimenti. Questa è stata la prima edizione post pandemia e anzi, visto il delicato momento l'amfAR ha anche esteso il suo raggio d'azione alla ricerca sul Covid-19. Per questo il gala 2021 è stato particolarmente importante e intenso, nonostante si sia svolto in una formula leggermente ridotta, in presenza di un minor numero di ospiti rispetto al solito (400 invece di 900). Tra i presenti c'erano anche Dylan Penn (co-protagonista di Flag day, del papà Sean), Spike Lee, Orlando Bllom e la coppia composta da Bella Thorne e Benjamin Mascolo.

Bella Thorne e Benjamin Mascolo all'amfAR gala

Una cena, un’asta, il concerto di Alicia Keys, la sfilata di Carine Roitfeld: il primo amfAR gala post pandemia è stato ricco di eventi e ospiti, che hanno sfilato sul red carpet come di consueto. La parata di star ha visto protagonisti anche Bella Thorne e Benjamin Mascolo. La conoscenza tra il cantante e l'attrice risale al 2016, anche se le voci di una relazione si sono fatte insistenti solo nel 2019: il primo bacio paparazzato è stato al Coachella, che ha visto ufficialmente l'inizio della loro storia d'amore.

Bella Thorne in Miu Miu

Quello che sembrava un flirt estivo si è rivelato qualcosa di più: i due sono inseparabili e partecipano insieme a tutti gli eventi mondani e di gala. Lei era presente al concerto di lui all'Arena di Verona, poi sono volati insieme alla volta di Cannes per l'amfAR gala 2021.

Leggi anche Georgina Rodriguez statuaria in un abito con maxispacco: incanta Cannes 2021 in bordeaux

Bella Thorne in Miu Miu e Benjamin Mascolo in Versace

L'attrice 23enne indossava un abito personalizzato Miu Miu color crema ricoperto di paillettes: bustier scollato, gonna attillata, spacco, profonda scollatura e fiocco all'altezza del seno. Alle scarpe gioiello ha abbinato diversi altri accessori preziosi: anelli, bracciali, orologi, ma su tutto spiccava al collo una vistosa collana di perle e diamanti con la scritta "Ben". Look Versace invece per lui, elegantissimo in smoking nero con sfarzosi dettagli sul risvolto della giacca. Che dire: bellissimi e luminosissimi, insieme!