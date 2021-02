Belén Rodriguez è incinta: dopo che per settimane si è parlato della sua presunta gravidanza, è arrivata la conferma ufficiale. Come lei stessa ha rivelato in un'intervista rilasciata a "Chi", aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese, l'hairstylist che grazie al suo carattere stabile e gentile le ha fatto dimenticare definitivamente l'ex marito Stefano De Martino. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, una storia travolgente che a entrambi ha fatto desiderare fin da subito di andare oltre la semplice frequentazione. Complice anche il fatto che Santiago definisce il 25enne un "principe", l'argentina ha dunque pensato che fosse arrivato il momento di allargare la sua famiglia. Attualmente è al quinto mese della dolce attesa ma, se fino a ieri aveva preferito nascondere le rotondità, nelle ultime ore ha finalmente rivelato il pancino. Il suo primo look premaman? È comodo e cozy come richiede il trend del momento.

Belén mostra il pancino

Belén Rodriguez non si nasconde più e, dopo aver annunciato la sua seconda gravidanza, ha deciso di mostrarsi finalmente a figura intera. Nelle ultime settimane si era immortalata solo in primo piano, concedendo al massimo dei dettagli sugli accessori usati per completare i look glamour, dalle scarpe griffate alle mini bag all'ultima moda. In molti avevano pensato che dietro questo "addio agli scatti sexy" ci fosse solo una svolta di stile "concettuale" ma la verità è che stava semplicemente evitando di mettere in mostra il pancino sempre più evidente. Ieri, però, lo ha finalmente messo in mostra all'interno delle Stories, condividendo un breve video allo specchio con tanto di didascalia "Pancita". Per il momento l'argentina vanta ancora una silhouette mozzafiato ma, considerando che è al quinto mese della dolce attesa, presto le forme modificate dalla gravidanza non potranno più essere "mascherate".

Il primo look premaman di Belén

Per Belén Rodriguez è arrivato il momento di dare spazio ai look premaman e, a giudicare dai primi momenti in cui ha rivelato il pancino sui social, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua innata sensualità solo perché aspetta un bambino. Ha seguito il trend più gettonato del momento, quello della moda cozy, anche se lo ha declinato in una versione super femminile. Sarà perché ha passato la serata a casa o perché vuole rimanere comoda in gravidanza, ma la cosa certa è che ha indossato una confortevole tuta. Per la precisione ha abbinato dei leggings neri con delle righe bianche laterali a vita non troppo alta a un crop top con lo scollo all'americana, lasciando così il pancino in bella vista. Per completare il tutto, ha tenuto i capelli legati in una coda di cavallo alta, anche se è stato il sorriso dolce a renderla davvero raggiante. La moda leisure non è forse perfetta per le donne in dolce attesa come l'argentina?