Belén Rodriguez è finita su tutti i giornali nelle ultime ore: ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio, il primo dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, e non potrebbe essere più felice. Nonostante tra i due ci siano dieci anni di differenza, è stato colpo di fulmine fin da subito, tanto che in pochi mesi hanno entrambi capito di voler andare oltre la semplice frequentazione. Santiago, il bimbo nato dal matrimonio (finito) dell'argentina con Stefano De Martino, non vedrebbe l'ora di conosce il fratellino/sorellina e avrebbe definito il nuovo compagna della mamma un vero e proprio "principe". La showgirl è al quinto mese di dolce attesa e, nonostante in un primo momento abbia voluto tenere nascosta la notizia, ora non può fare a meno di mettere in mostra il pancino. Il suo primo look premaman? Super trendy e perfetto per la primavera in arrivo.

Il tubino senape che esalta il pancino

Era da tempo che si parlava della presunta gravidanza di Belén Rodriguez e qualche giorno fa è finalmente arrivata la conferma ufficiale in un'intervista che l'argentina ha rilasciato a "Chi". Ad accompagnare le sue parole, anche un servizio fotografico di coppia che la mostra in atteggiamenti intimi e dolci al fianco di Antonino Spinalbese, il papà del nascituro. Al di là del pancino appena evidente, ad attirare le attenzioni del pubblico è stato il look della Rodriguez, il primo in versione premaman. La showgirl è apparsa raggiante e trendy in un lungo abito color senape, un modello a tubino con lo spacco laterale e le maniche lunghe che le ha fasciato le forme leggermente modificate dalla gravidanza. Per completare il tutto ha scelto le calzature must-have della primavera 2021, un paio di camperos neri senza tacco. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, leggermente ondulati e tirati all'indietro, portando l'attenzione sul viso raggiante.

Belén non rinuncia alla sensualità in gravidanza

Cosa bisogna aspettarsi dai look premaman di Belén? Basta guardare alla sua prima gravidanza. Quando aspettava Santiago non perdeva occasione per esaltare pancione e silhouette con abiti aderenti, minigonne e shorts, puntando spesso su delle maxi scollature che rivelavano un seno florido. Insomma, in dolce attesa l'argentina non rinuncia alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Certo, per il momento, al di là dei numerosi scatti "concettuali" condivisi sui social, si è mostrata solo in tuta e col tubino senape, ma è già chiaro fin da ora che non può fare a meno di completare gli outfit premaman co alcuni dettagli iper femminili. A questo punto, dunque, non resta che continuare ad ammirarla in versione futura mamma, certi del fatto che non perderà la sua innata passione per la moda.