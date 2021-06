Belén Rodriguez aspetta la seconda figlia dal fidanzato Antonino Spinalbese, l'uomo che con la sua gentilezza e con la sua bellezza è riuscito a farle dimenticare definitivamente l'ex marito Stefano De Martino. Tra loro è stato amore a prima vista, la complicità e la passione che hanno provato l'uno per l'altra sono state così travolgenti da spingerli a mettere su famiglia fin da subito. Nonostante all'inizio l'argentina avesse preferito tenere nascosta la notizia della dolce attesa, ora non potrebbe essere più orgogliosa del suo meraviglioso pancione. Come affronta la 34esima settimana di gestazione? Si rilassa a bordo piscina in micro bikini.

Belén, futura mamma in bikini

La seconda gravidanza di Belén Rodriguez è agli sgoccioli e il suo pancione "esplosivo" lo dimostra. È appena entrata nella 34esima settimana di gravidanza e non potrebbe essere più bella e raggiante, tanto da non perdere occasione per posare in versione futura mamma sui social. L'ultimo weekend lo ha passato al mare con il fidanzato Antonino e ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo look balneare. L'argentina ha detto no ad abiti premaman e a costumi interi contenitivi, ha posato a bordo piscina mentre ha le mani sul ventre e indosso un micro bikini, un modello a fiori con reggiseno a triangolo e slip sgambatissimo con i laccetti laterali.

Lo stile di Belén Rodriguez in gravidanza

Belén Rodriguez è solo l'ultima delle star ad aver dimostrato che si può essere sensualissime e provocanti in gravidanza. Nonostante il pancione diventi sempre più grosso giorno dopo giorno, la showgirl non ha mai rinunciato al suo stile iper femminile fatto di minigonne, tacchi a spillo, scollature audaci e bikini sgambati. Sfoggia gioielli a tema "Luna", fascia le forme con tubini aderentissimi e non esita a posare in topless con il ventre in bella vista. Insomma, Belén celebra la maternità mettendo in risalto la sensualità che da sempre la contraddistingue. Così facendo ha rivelato con orgoglio le forme modificate dalla dolce attesa, trasformandosi in una sensualissima dea.