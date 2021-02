Belén Rodriguez è incinta, aspetta il suo secondo figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese e, nonostante l'annuncio sia arrivato solo qualche settimana fa, in verità è già al quinto mese di gravidanza. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta per preservare la sua privacy ma ora che il pancino diventa sempre più evidente non può fare a meno di mostrarlo con orgoglio sui social. Non ha alcuna intenzione di rinunciare alle normali abitudini quotidiane a causa della dolce attesa e, tra selfie in intimo e tacchi a spillo, i suoi look premaman sono più sexy che mai. Sta inoltre continuando a lavorare a pieno ritmo ma la cosa che solo in pochi si sarebbero aspettati è che ne avrebbe approfittato per cambiare acconciatura con estrema frequenza.

Il nuovo look di Belén

Solo qualche giorno fa Belén aveva lasciato i fan senza parole conuna frangetta sbarazzina identica a quella della sorella Cecilia, specificando sui social che si trattava solo di una clip rimovibile. Complice forse il successo ottenuto con il cambio look, nelle ultime ore è tornata a rivoluzionare la sua immagine. Lo ha fatto per un nuovo servizio fotografico, per il quale ha posato in total black con maxi stivali di pelle e un aderentissimo abito cut-out. Questa volta ad attirare le attenzioni del pubblico non sono state le forme modificate dalla gravidanza (mascherate dalla posa), quanto piuttosto l'acconciatura. L'argentina ha sfoggiato un caschetto super vaporoso con la riga centrale e la piega frisé. Per la gioia di tutti quelli che la amano in versione "tradizionale", non ha optato per nessun taglio drastico, si tratta semplicemente di un effetto ottenuto con una pettinatura realizzata ad hoc.

in foto: Belén con i capelli frisé

Capelli frisé: l'hair trend che spopolerà nella primavere 2021

Ricordate i capelli frisé? Si tratta di una particolare piega leggermente ondulata ma super vaporosa capace di aggiungere un pizzico "sauvage" a ogni look, dà infatti l'idea che la chioma sia crespa, anche se rimane perfettamente ordinata. Ha letteralmente spopolato negli anni '90 ma, complice l'ultimo shooting di Belén, oggi sta tornando in voga e la cosa renderà sicuramente felici le più nostalgiche. In quante hanno conservato le piastre "a zig-zag" utili per realizzare l'acconciatura? Per loro è arrivato il momento di rispolverarle, visto che a partire dalla primavera 2021 l'effetto frisé spopolerà. Il segreto per apparire impeccabili con questa piega originale? Evitare di piastrare la frangia o il ciuffo, cosa che potrebbe creare un effetto un po' troppo anni '80.