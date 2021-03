Belén Rodriguez ha ritrovato la felicità al fianco di Antonino Spinalbese, l'uomo che l'ha aiutata a lasciarsi definitivamente alle spalle la storia con l'ex marito Stefano De Martino. Tra loro è stato subito colpo di fulmine, fin dal primo momento si sono sentiti così affiatati e legati da aver deciso di mettere su famiglia a pochi mesi dall'inizio della relazione. Oggi aspettano la piccola Luna Marie (la seconda figlia dell'argentina) e non potrebbero essere più felici. La cosa che i fan hanno notato è che sono diventati letteralmente inseparabili e non solo nella normale vita quotidiana ma anche nei loro impegni professionali. Nelle ultime ore hanno infatti preso parte al primo shooting fotografico di coppia, apparendo bellissimi e trendy di fronte i riflettori.

La prima campagna pubblicitaria di coppia di Belén e Antonino

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono la coppia più richiesta del momento, sono moltissimi i brand che farebbero di tutto pur di averli come testimonial. A riuscire nell'impresa è stato il marchio Dodo Jewels, che li ha scelti come volto dell'ultima campagna pubblicitaria. I due hanno posato abbracciati con dei look coordinati, apparendo innamoratissimi e affiatati di fronte la macchina da presa. Se da un lato non sorprende che l'argentina sia stata perfetta nei panni della modella, ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico è stato Antonino. Fino a qualche tempo fa faceva il parrucchiere ma, nel momento in cui le cose si sono fatte serie con la showgirl, ha lasciato il lavoro. Certo, di tanto in tanto continua a esercitare la sua professione curando il look della fidanzata in qualità di "hairstylist personale" ma è chiaro che ora per lui l'unica priorità è la famiglia: non vede l'ora di diventare papà e, nel frattempo, si "improvvisa" modello.

in foto: Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese posano per Dodo Jewels

Belén e Antonino con i look black&white

Cosa ha contribuito a rendere Belén e Antonino ancora più adorabili? I look coordinati o, per meglio dire, "complementari". Hanno puntato entrambi sul black&white ma con degli outfit "invertiti". L'argentina si è lasciata immortalare con indosso un blazer bianco, lo ha portato con dei collant velati, mettendo così in risalto le gambe lunghe e snelle, e ha completato il tutto con degli stivaletti di pelle col tacco medio. Spinalbese è rimasto fedele al suo stile semplice e casual, indossando dei pantaloni skinny in nero, una giacca di pelle in stile biker e una t-shirt bianca. Sebbene la showgirl abbia preferito "nascondere" il pancione, posando con il ventre poggiato alla schiena del fidanzato, è stato impossibile non notare la chimica che lega. Nelle prossime settimane continueranno a lavorare fianco a fianco? A giudicare da questa prima esperienza, si rivelerebbe la scelta giusta.