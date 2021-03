Belén Rodriguez ormai è arrivata al sesto mese di gravidanza ed è più raggiante che mai. Aspetta una bambina dal fidanzato Antonino Spinalbese (si chiamerà Luna Marie) e continua a incantare con i suoi look premaman, incluso l'abito rosa di N°21 che ha scatenato gli attacchi degli hater. L'avevamo vista pochi giorni fa a "C’è Posta per Te" con la sua solita chioma lunga e fluente, ma ora la showgirl ha deciso di darci un taglio e ha mostrato sulle storie di Instagram il suo nuovo look: una frangia lunga a tendina che le incornicia il viso.

in foto: Belén mostra la frangia su Instagram

La frangia a tendina di Belén

Nelle storie di Instagram Belén ha condiviso lo scatto delle ciocche castane sul pavimento, la "prova" di un taglio di capelli appena fatto. La lunghezza della chioma è rimasta intatta, Belén si è limitata ad accorciare le ciocche intorno al viso creando una frangia lunga a tendina che, portata con la riga al centro, incornicia il viso e mette in risalto gli occhi. Nelle foto sfoggia una coda di cavallo per far vedere bene il gioco di lunghezze. Con ogni probabilità si tratta di un "ritocco" fatto in casa, visto che i parrucchieri sono chiusi in quasi tutta Italia. Tempo fa avevamo visto Belén con una minifrangia molto sbarazzina: il look seguiva la tendenza del momento, ma nascondeva un trucco: si trattava infatti di una semplice clip di capelli finti per un servizio fotografico. Una prova temporanea quindi: forse Belén stava sperimentando nuove possibilità e ha scelto alla fine una frangia più lunga, più semplice da gestire anche senza l'aiuto di un hair stylist.