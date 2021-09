Beatrice Vendramin come Chiara Ferragni: per Venezia 2021 le “ruba” il top con le borchie di Cannes Beatrice Vendramin è la protagonista di Regina di Cuori, il corto presentato in anteprima durante la seconda serata del Festival del Cinema di Venezia 2021. Per calcare il red carpet ha peccato in fatto di originalità, “rubando” il top scintillante con le borchie a Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

È in corso la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, manifestazione attesissima nel mondo dello spettacolo che fino al prossimo 11 settembre vedrà innumerevoli registi presentare i loro nuovi film in anteprima mondiale. Ad attirare le attenzioni dei media, però, sono soprattutto le star che ogni giorno accorrono in Laguna per calcare il red carpet. Se la regina della serata inaugurale era stata la madrina Serena Rossi, ieri è stato il turno di Cecilia Rodriguez e Ludovica Valli. A spopolare con un look glamour ma allo stesso tempo non troppo originale è stata anche Beatrice Vendramin, protagonista di Regina di Cuori, il corto presentato nel pomeriggio (con la colonna sonora firmato da Aka7even). Cosa notate di particolare nel suo top scintillante con le borchie indossato per la première di "The hand of God"?

Il look veneziano di Beatrice Vendramin

Beatice Vendramin è stata tra le grandi protagoniste della seconda serata di Venezia 78 e per l'occasione ha dato il meglio di lei in fatto di stile. Si è presentata sul red carpet in total black con un look di Philosophy di Lorenzo Serafini. Ha indossato un paio di pantaloni palazzo a vita alta, abbinandoli a un crop top coordinato tempestato di cristalli che ha lasciato la pancia scoperta. Ad aggiungere un tocco rock all'outfit, delle borchie silver sulle spalline del reggiseno e sulla cintura. La giovane attrice ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, contornando le labbra con un audace rossetto rosso.

Beatrice Vendramin in Philosophy di Lorenzo Serafini

Beatrice Vendramin "imita" Chiara Ferragni

Fin dall'apparizione di Beatrice sul red carpet in molti avranno sicuramente notato un dettaglio fashion particolare: il suo top scintillante e con le borchie si era "già visto". A sfoggiarlo prima di lei era stata Chiara Ferragni durante l'edizione 2019 del Festival di Cannes, quella in cui l'influencer si presentò alla Croisette con un inedito caschetto. Certo, la sua versione del crop top era argentata e con delle stringhe sul petto, ma è chiaro che le borchie, i fiocchi e i cristalli sono gli stessi. Insomma, sebbene la Vendramin abbia scelto un capo della nuova collezione del brand, ha un tantino peccato in fatto di originalità: riuscirà a trasformarlo nel must-have di stagione?