Ludovica Valli a Venezia 2021: il primo red carpet post parto è in fucsia con l’ombelico in mostra Ieri, durante la seconda serata del Festival del Cinema di Venezia, si è tenuta la prima del film The Card Counter e tra le star che hanno calcato il red carpet c’era anche Ludovica Valli. Nonostante sia diventata mamma da pochi mesi, vanta già una forma fisica da urlo, tanto da aver messo l’ombelico in mostra.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera, in occasione della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, si è tenuta la prima del film The Card Counter e il red carpet è stato invaso da influencer ed ex troniste. Ad apparire al fianco di Cecilia Rodriguez (splendida in blu elettrico), è stata Ludovica Valli, la sorella di Beatrice diventata mamma da pochissimi mesi della piccola Anastasia. Nonostante abbia affrontato il parto solo lo scorso marzo, è già in splendida forma, tanto da non aver esitato a puntare tutto su un look con l'ombelico in bella mostra.

Il look fucsia di Ludovica Valli

Ludovica Valli è diventata mamma di Anastasia lo scorso marzo ma, guardando la sua silhouette da urlo, nessuno direbbe mai che ha affrontato il parto appena 6 mesi fa. Non sorprende, dunque, che al Festival del Cinema di Venezia non ci abbia pensato su due volte a mettere in mostra la forma fisica impeccabile. Ha puntato sul total pink con un completo di raso e lustrini firmato Davide Mattiucci. Il dettaglio che ha maggiormente attirato l'attenzione del pubblico? La sua pancia piatta e tonica, esaltata da una gonna drappeggiata in vita con un profondo spacco centrale e da un crop top con lo scollo a barca e delle paillettes scintillanti sul reggiseno.

Ludovica Valli in Davide Mattiucci

Maxi coda e gioielli di diamanti sul red carpet

A completare il look veneziano di Ludovica Valli, un paio di sandali mules in raso fucsia con il tacco a spillo e degli scintillanti gioielli Crivelli, dai mini orecchini al collier rigido tempestato di diamanti. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per qualcosa di molto originale: ha detto temporaneamente addio ai capelli sciolti e fluenti, preferendo una maxi coda di cavallo altissima con due micro ciuffi che le cadevano sul viso. Insomma, Ludovica è una mamma trendy e in forma: per il suo primo red carpet post-parto non sarebbe potuta essere più splendida.