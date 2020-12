Il 2020 ha stravolto la vita di ognuno di noi, a causa dell'emergenza Coronavirus tutti ci siamo ritrovati a fare grandi sacrifici, rinunciando a scelte ed eventi che avrebbero segnato la nostra svolta. La pandemia non ha risparmiato nessuno, anche le star e i membri della Royal Family sono stati costretti a rivedere i loro piani in modo drastico da un momento all'altro. Lo sa bene la principessa Beatrice di York, che la scorsa estate ha sposato Edoardo Mapelli Mozzi, il fidanzato di origini italiane che le aveva fatto la tanto attesa proposta lo scorso anno. A differenza delle altre donne di casa Windsor ha dovuto optare per dei festeggiamenti intimi e ristretti ma, nonostante sia stata felicissima di aver potuto coronare il suo sogno d'amore in un momento storico tanto difficile, pare che presto salirà di nuovo sull'altare, anche se questa volta in pompa magna.

Il matrimonio in pompa magna

Credevate che i Royal Wedding fossero finiti? Vi sbagliavate, presto potrebbero esserci le "seconde nozze" di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. Per volere della regina in persona, i due avrebbero dovuto festeggiare in gran stile tra le mura di Buckingham Palace ma hanno annullato tutto a causa del lockdown e della pandemia, optando per una cerimonia con solo 20 invitati, tutti distanziati e con le mascherine. Ora, però, le cose potrebbero avere una grande svolta: voci vicine ai Windsor parlano di un matrimonio bis in pompa magna nel 2021 con tanto di centinaia di ospiti più o meno famosi. Il dettaglio che renderebbe ancora più felice la principessa? Potrà finalmente indossare l'abito da sposa dei suoi sogni.

Beatrice di York sogna un abito bianco originale

Beatrice di York ha lasciato tutti senza parole con il suo look da sposa vintage. Per salire sull'altare lo scorso luglio ha infatti sfoggiato abito e tiara di diamanti appartenuti alla regina Elisabetta II in persona, privilegio concesso solo a pochissime donne della famiglia. In pochi, però, sanno che questa scelta di stile è stata improvvisata, la verità è che la principessa avrebbe voluto indossare un vestito spettacolare e originale. A rivelarlo è stata Meadhbh McGrath, che però ha dichiarano di non avere alcuna informazione sul modello e sul designer che potrebbe averlo ideato. Insomma, se fino ad oggi si credeva che Beatrice fosse stata la Royal più sfortunata della storia in fatto di matrimoni, ora le cose potrebbero cambiare: diventerà la prima principessa ad avere due matrimoni?