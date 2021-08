Vacanze finite per i Ferragnez, il rientro a Milano di Chiara è in jet privato con la canotta intima I Ferragnez sono rientrati a Milano dopo aver passato l’ultimo mese in vacanza tra Sardegna e costiera amalfitana. Chiara ha documentato il viaggio di ritorno sui social, mostrandosi a bordo di un jet privato con il resto della famiglia in canotta intima.

A cura di Valeria Paglionico

Agosto volge al termine e sono moltissimi coloro che nelle ultime ore sono rientrati in città alla fine delle vacanze. Dopo essere stati tra i protagonisti indiscussi dell'estate 2021 (hanno infatti passato l'ultimo mese tra Sardegna e costiera amalfitana a bordo di un enorme yacht), i Ferragnez sono tornati a Milano e sembrano essere prontissimi per ripartire con i loro innumerevoli progetti lavorativi. Al di là delle dolcissime foto della "reunion" di Chiara Ferragni e Fedez con i figli Leone e Vittoria, ad attirare le attenzioni dei followers è stato il viaggio di ritorno in jet privato. Per l'occasione l'influencer ha puntato tutto sulla comodità con shorts e canotta intima.

Il look da rientro di Chiara Ferragni

Cosa indossare per il rientro in città al termine delle vacanze estive? A proporre un'idea comoda e trendy è stata Chiara Ferragni, che nelle ultime ore ha condiviso alcuni scatti a bordo del jet privato che l'ha riportata a Milano. Niente minigonne e tacchi, per il viaggio ha indossato degli shorts di jeans a vita alta, abbinandoli a dei sandali raso terra e a una canotta bianca intima, un modello a fiorellini con il bordo di pizzo sulla scollatura. Dopo le tanto discusse ciabatte con i calzini e il pigiama griffato sfoggiato durante un esclusivo pranzo a Capri, ora l'influencer sdoganerà anche il top intimo per uscire?

Chiara Ferragni a fine estate non rinuncia ai gioielli di plastica

In quanti al ritorno dalle vacanze non riescono proprio a rinunciare agli accessori must-have dell'estate, dalle cavigliere alle collanine colorate? È proprio quanto successo a Chiara Ferragni che, oltre ai preziosi bracciali d'oro e diamanti da cui non si separa mai, ha sfoggiato anche gli iconici braccialetti in pvc, quelli variopinti e personalizzati che hanno spopolato durante l'ultima stagione. Dalle Stories realizzate a casa con i piccoli Leone e Vittoria si nota che non li ha tolti neppure una volta rientrata a Milano. Quando ricomincerà a lavorare dirà addio a questi bijoux multicolor o li porterà fino all'ultimo giorno dell'estate?