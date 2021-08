Tutina unicorno per Vittoria, felpa unisex per Leone: i look preferiti di mamma Chiara Ferragni Chiara Ferragni non rinuncia mai allo stile e inevitabilmente sta provando a trasmettere la sua passione per la moda anche ai figli. Sui social ha rivelato quali sono i look di Leone e Vittoria che preferisce più di tutti: oltre a essere adorabili, sono colorati e griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ama i suoi figli più di ogni altra cosa al mondo e non sorprende che li renda spesso protagonisti delle Stories e delle foto condivise sui social. Leone è ormai diventato un piccolo ometto, mentre la "nuova arrivata" Vittoria ha solo 5 mesi di vita ma è chiaro che i due, oltre a somigliarsi in modo impressionante e a essere adorabili, hanno già tutte le carte in regola per diventare icone di stile. La mamma influencer cura personalmente i loro look nei minimi dettagli e il risultato è sempre impeccabile. Quali sono i suoi outfit preferiti? Lo ha rivelato su Instagram nelle ultime ore.

Chiara Ferragni risponde alle domande dei fan

Complice un lungo viaggio in barca che ha portato i Ferragnez dalla Sardegna alla costiera amalfitana, mamma Chiara ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan. Oltre a dichiararsi più che soddisfatta dei numerosi traguardi raggiunti negli ultimi anni, ha anche rivelato i look sfoggiati dai figli che le piacciono di più. Per Baby Vittoria ha scelto una tutina rosa decorata con dei gatti unicorni di Saint Barth, un capo che ha contribuito a renderla "soffice e carina", mentre per il principino Leone ha preferito un outfit casual con jeans skinny, sneakers bianche e la felpa unisex grigia con l'iconico logo della Chiara Ferragni Collection sul petto (prezzo 115 euro).

La felpa della collezione Kids firmata da Chiara Ferragni

Leone e Vittoria sono delle baby icone di stile

Leone e Vittoria sono i figli di due indiscusse icone di stile e inevitabilmente appaiono sempre al top quando si parla di look. Entrambi vantano un guardaroba da divi, hanno scarpine di tutti i tipi, abiti griffati, accessori all'ultima moda e non sorprende che facciano invidia ai fashion addicted più incalliti. Certo, sono così piccoli da non rendersi neppure conto della fortuna che hanno, ma è chiaro che i loro outfit riescono a influenzare le neomamme di tutto il mondo. In quanti prenderanno ispirazione da Chiara e andranno alla ricerca della tutina unicorno e della felpa logata per i loro bimbi?