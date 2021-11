Asta da record per l’autoritratto di Frida Kahlo: venduto per 30 milioni di euro Diego e io, autoritratto di Frida Kahlo risalente agli anni Cinquanta (poco prima della morte della pittrice) è stato venduto all’asta per una cifra da record.

A cura di Giusy Dente

(Pexels)

La vita di Frida Kahlo continua ad affascinare e la pittrice messicana è una vera e propria icona pop: recentemente è anche diventata una Barbie, proprio perché ritenuta una donna simbolo di forza, talento, ribellione, avanguardia e coraggio. Impossibile non menzionarla anche in quanto icona di stile, capace di ispirare coi suoi abiti tradizionali. Proprio a lei è dedicato un film di prossima uscita, che sarà nelle sale cinematografiche unicamente per tre giorni, dal 22 al 24 novembre. Il documentario la presenta sotto il profilo artistico e umano, due aspetti inscindibili per lei, che ha dipinto su tela le proprie esperienze, le proprie emozioni e più di una volta anche se stessa, per una vita intera. Uno di quegli autoritratti è appena stato venduto all’asta per una cifra record.

35 milioni di dollari per un quadro di Frida Kahlo

Diego e io: è il quadro da record di Frida Kahlo. Se Due nudi in una Foresta era stato battuto all’asta da Christi’es nel 2016 per 8 milioni di dollari, questo è stato invece venduto addirittura a 34,9 milioni di dollari, cioè circa 30 milioni di euro. La cifra è la più alta mai pagata all'asta per un'opera di un artista sudamericano. Risale al 1954 (cinque anni prima della morte della Kahlo). Ad accaparrarsela è stato Eduardo F. Costantini, il fondatore del Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires di Buenos Aires), che ha intenzione di farne uno dei pezzi centrali della sua collezione privata. Sulla tela la pittrice si è auto rappresentata disegnando anche il grande amore della sua vita. Il volto di Diego Rivera è al centro della sua fronte, come fosse un terzo occhio da cui sgorgano lacrime. La relazione tra i due fu estremamente complicata e tumultuosa, la donna soffriva moltissimo per i tradimenti di lui. Proprio nel 1954 aveva scoperto la storia che intratteneva con l'attrice Maria Felix: "Il quadro esprime angoscia e dolore" ha commentato Anna Di Stasi, la specialista di Sotheby's per la sezione arte latino-americana