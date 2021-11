Aspettando il Black Friday: fino a 50% di sconto su asciugatrici e lavatrici su eBay

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra tutti i prodotti in offerta su eBay non poteva mancare una selezione di elettrodomestici per la casa: lavatrici e asciugatrici con percentuali di sconto che raggiungono anche il 50%.

Si tratta di elettrodomestici indispensabili, che devono rispondere a svariate esigenze: da una buona capacità di carico a un livello di rumorosità molto basso, fino alle dimensioni compatte per chi necessita di soluzioni salvaspazio. Ecco la selezione delle migliori lavatrici e asciugatrici in sconto su eBay.

Come utilizzare il coupon del 10%

Per ottenere uno sconto aggiuntivo sui prodotti in offerta sarà possibile usufruire del coupon del 10%, per un risparmio massimo di 50 euro. Basterà inserire il codice NOV21EDAYS nella sezione apposita prima di effettuare il pagamento. Il coupon sarà utilizzabile due volte fino alla mezzanotte del 21 novembre 2021.

Tutti gli sconti eBay su asciugatrici e lavatrici

Indesit, Sangiorgio, Hoover, Hotpoint e tantissimi altri brand che offrono garanzie ottimali sui prodotti: ecco tutte le lavatrici e asciugatrici in offerta da non perdere su eBay.

-50% su lavatrice Sangiorgio: questa lavatrice a carica frontale di Sangiorgio ha una capacità di carico di ben 10 kg e una velocità massima di centrifuga di 1200 giri al minuto. Il livello di rumorosità non supera i 59 dB. Partenza ritardata, indicatore di tempo residuo e spia avanzamento lavaggio.

-50% su asciugatrice slim Hoover: compatta e facile da istallare, ha una capacità di carico di 7 kg e un livello di emissione acustica che non supera i 67 dB. Il sistema a pompa di calore assicura un'asciugatura uniforme, mentre il cestello in acciaio inox è resistente e durevole.

-50% su asciugatrice Hotpoint Ariston: tra i programmi di asciugatura troviamo delicati, jeans, seta, sintetici, camicie, eco cotone, colorati e tantissimi altri. Capacità di carico di 9 kg e livello di rumorosità che non supera i 65 dB.

-45% su lavatrice Indesit: con un'alta percentuale di sconto, questa lavatrice proposta da Indesit con una capacità di carico di 7 kg, ha un livello di rumorosità in fase di lavaggio di 57 dB e una velocità di centrifuga di 1200 giri. Partenza ritardata e oltre 15 programmi di lavaggio.

-40% su lavatrice Beko: dotata di motore inverter, questo elettrodomestico proposto da Beko ha una velocità di centrifuga di 1200 giri al minuto, una capacità di carico di 8 kg e un livello massimo di rumore in fase di lavaggio che non supera i 54 dB.

-40% su asciugatrice Indesit: questa asciugatrice a carica frontale si contraddistingue per una classe di efficienza energetica A++. Capacità di carico di 9 kg, livello di rumorosità di 65 dB e ampia scelta di programmi di asciugatura.

-30% su lavatrice a carica dall'alto Electrolux: comoda, pratica e salvaspazio, questa lavatrice a carica dall'alto di Electrolux ha una capacità di carico di 7 kg e una velocità di centrifuga che raggiunge i 1300 giri al minuto. Livello di silenziosità di 49 dB.

-25% su lavatrice a carica dall'alto Indesit: questa lavatrice a libera istallazione proposta da Indesit ha una capacità di carico di 7 kg e una velocità di centrifuga di 1200 giri al minuto. 14 programmi di lavaggio.