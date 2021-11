Aspettando il Black Friday: 40% di sconto su prodotti di bellezza per capelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Prima dell'esplosione del Black Friday, Amazon sceglie di offrire una serie di prodotti in sconto che riguardano il settore beauty. In questo caso stiamo parlando di shampoo, balsami e maschere per capelli, utili per riparare i danni dello styling e sfoggiare una chioma morbida e luminosa.

Shampoo antiforfora, ma anche tutta una serie di prodotti con azione anti-umidità, pensati per capelli lisci ma anche per tutti coloro i quali fanno i conti con capelli sfibrati, secchi o deboli.

Da Head & Shoulders a Pantene, passando per Herbal Essence, ecco tutte le migliori offerte su Amazon che arrivano anche al 40% di sconto.

Tutte le migliori offerte beauty su Amazon

Dai set shampoo, balsamo e maschera Pantene Pro-V by Chiara Ferragni ai prodotti antiforfora Head & Shoulders, fino agli articoli sostenibili di Herbal Essence: abbiamo selezionato i prodotti cosmetici migliori per prendersi cura dei propri capelli, vediamoli nel dettaglio.

-40% su Set Pantene Pro-V by Chiara Ferragni: shampoo, balsamo e maschera per il set firmato Chiara Ferragni, ideale per prendersi cura dei propri capelli a 360 gradi. Perfetto per i capelli deboli o danneggiati, questo set contribuisce a fortificare i capelli e ridurre la formazione di doppie punte.

-30% su Set Herbal Essences al latte di cocco: shampoo, balsamo e maschera idratante al latte di cocco per il set Herbal Essence in sconto su Amazon. La sua formula è al 94% di origine naturale con estratti botanici, senza coloranti o paraffina. Set perfetto per idratare e nutrire in profondità i capelli.

-30% sullo shampoo antiforfora Head & Shoulders: protegge dalla forfora, prurito e irritazioni, questo shampoo agisce efficacemente sulle cause della forfora e allo stesso tempo rimane delicato sulla chioma. Con PH equilibrato e antiossidanti, la formula è testata dermatologicamente.

-30% su Pantene Pro-V shampoo lisci effetto seta: pensato appositamente per i capelli lisci, questo shampoo in maxi-formato ha una formulazione senza siliconi, olii minerali o coloranti. Grazie anche all'azione anti umidità, lascia i capelli morbidi e luminosi, eliminando l'effetto crespo.

-30% su Set shampoo + balsamo antiforfora Head & Shoulders: perfetti per contrastare la comparsa della forfora, questo prodotto 2 in 1 di Head & Shoulders è pensato per capelli grassi e spenti. Grazie alla formula purificante, lascia i capelli morbidi e luminosi.

-25% su Set Herbal Essence all'olio di Argan: si tratta di un set di shampoo con bottiglia in alluminio ricaricabile e ricarica sostenibile, perfetto per chi è attento alle tematiche green. Difatti la ricarica utilizza il 60% di plastica in meno. Cruelty free, lo shampoo all'olio di Argan del Marocco protegge e ripara i capelli dai danni dello styling.

-25% su Pantene Pro-V Miracle Set Completo: anche in questo caso stiamo parlando di un set di shampoo, balsamo e maschera ricco di antiossidanti e lipidi, in grado di trasformare efficacemente i capelli deboli e sfibrati in una chioma robusta e luminosa. Tutti i prodotti sono testati dallo Swiss Vitamin Institute.

-20% su Pantene Pro-V Shampoo e Maschera by Chiara Ferragni: l'edizione limitata firmata Chiara Ferragni per Pantene comprende uno shampoo e una maschera pensati per detergere i capelli, nutrirli in profondità e riparare i danni dello styling. Grazie alla cheratina e alla vitamina B5, infatti, i capelli saranno più forti e luminosi.

-20% su shampoo antiforfora per capelli grassi Head & Shoulders: pensato appositamente per i capelli grassi e oleosi, la sua formula con PH equilibrato e antiossidanti colpisce direttamente le cause della forfora ed elimina prurito e irritazioni. Idrata i capelli ed è delicato sulla cute.

-10% su Set Herbal Essence all'olio di Argan: altro set Herbal Essence in sconto è questo formato da shampoo, balsamo e maschera all'olio di Argan. Con oltre il 90% d'ingredienti naturali, questi prodotti contribuiscono a fortificare i capelli e ripristinare la morbidezza. Assenza di coloranti e paraffina.