Chiara Ferragni è entrata nell'ottavo mese di gravidanza, entro la fine di marzo partorirà la piccola "Baby girl", la sua seconda figlia, ed è letteralmente raggiante. Nonostante il pancione che cresce giorno dopo giorno, non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue abitudini fashion, dalla passione per gli abiti glamour ai selfie in topless, fino ad arrivare alla manicure alla moda. Se fino a qualche giorno fa aveva puntato tutto su delle unghie dall'effetto naturale con uno smalto rosa nude, dopo aver chiesto consiglio ai followers sul da farsi ha deciso di provare una nuova nail art. Così facendo, ha lanciato il trend beauty da seguire assolutamente per portare un tocco di colore alle fredde e grigie giornate invernali.

La nuova manicure di Chiara Ferragni

Cosa c'è di meglio di una manicure variopinta per aggiungere un pizzico di colore a questo inverno in tempi di pandemia? Chiara Ferragni lo sa bene ed è per questo che in dolce attesa non ha rinunciato alla nail art. Si è rivolta alla sua estetista di fiducia Isabella Franchi, che sui social è diventata famosa con il profilo @unghiedellamadonna, e ha seguito il trend ombré. Di cosa si tratta? Dello smalto dall'effetto sfumato che crea un effetto luci-ombre molto originale. Le nuance scelte dall'influencer vanno dal rosa nude al celeste pastello ma, a seconda dell'illuminazione, i toni diventano più o meno marcati. A opera finita, la Ferragni non ha potuto fare a meno di mostrare con orgoglio il risultato sui social, imponendo così la nail art must-have di stagione.

in foto: La nuova manicure di Chiara Ferragni

Il ritorno delle unghie ombré

La nail art ombré è la manicure sfumata che crea un gioco di luci e ombre molto originale sulle unghie. Ne esistono diverse varietà, dalle unghie degradé alle baby boomer, ad accomunarle c'è il fatto che vengono realizzate con smalti dello stesso colore ma di tono diverso, scalando dal più chiaro al più scuro o viceversa. Certo, per raggiungere un effetto impeccabile sarebbe bene affidarsi a dei professionisti ma in alternativa si può optare per qualche sperimentazione fai da te. La cosa certa è che si tratta di un trend evergreen che non passa mai di moda e che permette di aggiungere un tocco trendy e singolare al look senza osare troppo. Lo scorso autunno le unghie ombré hanno letteralmente spopolato e ora grazie a Chiara Ferragni sono tornate in voga. In quante chiederanno all'estetista di fiducia di riproporre la manicure sfumata della fashion influncer?