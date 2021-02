Dove nascono le mode e le tendenze più gettonate di stagione? Sui social e a dimostrarlo sono le manie che, dopo essere nate su TikTok, cominciano a spopolare in ogni parte del mondo. Dopo i tutorial per realizzare lo chignon in pochi secondi e quello (pericoloso) per creare dei boccoli con i tubi del termosifone, ora il nuovo trend riguarda la manicure. La cosa particolare è che non serve nessuno smalto e nessun prodotto particolarmente innovativo, basta semplicemente la carta di un chewing-gum. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, il risultato è incredibile, colorato e soprattutto glamour, proprio come se ci si fosse affidati a un'estetista professionista.

La nail-art originale che spopola su TikTok

Qual è la nail-art originale da provare assolutamente? Quella diventata virale su TikTok, realizzata a partire dalla carta di una gomma da masticare. Se fino ad oggi si era sempre creduto che per realizzare una nail-art impeccabile servisse necessariamente uno smalto (tradizionale, semi-permanente o a gel), ora le cose sono cambiate: è possibile sfruttare la brillantezza di un prodotto "di scarto", donandogli così una nuova vita. Se da un lato chi vuole essere fashion farebbe bene a puntare su qualcosa di "tradizionale", imitando la ombré manicure di Chiara Ferragni, chi vuole distinguersi per singolarità può provare a seguire i tutorial proposti sui social.

Come realizzare la "chewing-gum manicure"

Come fare per sfoggiare una perfetta "chewing-gum manicure"? Bisogna partire dalla carta con cui è avvolta una gomma da masticare (per la precisione una di quelle lunghe in pieno stile anni '90), da questa è necessario eliminare la pellicola trasparente prima di applicare il lato argentato su delle unghie. È fondamentale che queste ultime non siano "pulite" ma, al contrario, devono essere già smaltate o in acrilico. A questo punto bisogna premere sul foglio di alluminio fino a quando non aderisce perfettamente su tutta l'unghia, è possibile anche tagliare e piegare i bordi, così da ottenere una finitura impeccabile. Il risultato? Una manicure brillante, colorata e soprattutto capace di registrare un vero e proprio boom di like.