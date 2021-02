Sui social se ne sono sempre viste di tutti i colori, soprattutto quando si parla di mode e tendenze, ma è con l'avvento di TikTok che si sta superando davvero ogni limite. Nella speranza di diventare influencer con video e trend virali, sono moltissimi coloro che danno vita a idee e rimedi fai da te decisamente sopra le righe, realizzando veri e propri tutorial di pochi minuti. L'ultima trovata delle giovanissime è il trucco originale per sfoggiare dei boccoli impeccabili senza utilizzare phon o piastra. Come bisogna fare per avere i capelli perfettamente in piega pur non avendo alcuna esperienza nel mondo dei parrucchieri? Basterebbe usare il termosifone, anche se il metodo non è così sicuro come si potrebbe immaginare vedendo le immagini sui social.

Fare la piega ai capelli con i tubi del calorifero

Su TikTok stanno spopolando i video in cui le ragazze realizzano i boccoli ai capelli attorcigliandoli per qualche minuto intorno ai tubi del termosifone proprio come se fossero degli arricciacapelli. L'idea viene dalla Cina e, complice il risultato all'apparenza impeccabile raggiunto senza piastra o phon, in moltissime hanno provato a farlo anche nel nostro paese. La prima a servirsi di questo originale trucco è stata la napoletana kekka.mngcsl, che ha ottenuto così tante visualizzazioni da essere arrivata fino in Inghilterra con il suo video. I "quindici minuti di celebrità", si sa, fanno gola a tutti ed è per questo che in moltissime hanno replicato l'idea della giovane. Quello che però ci si chiede è: si tratta di un metodo sicuro?

Usare il termosifone per fare i boccoli: i rischi

Sebbene i tubi del termosifone abbiano la stessa forma di un comune arricciacapelli, rischiano di rovinare la chioma in modo irreversibili. I ferri e le piastre comunemente in commercio, infatti, sono in ceramica, dunque sono pensate appositamente per i capelli. I radiatori, al contrario, sono in ghisa e, producendo molto calore, permettono di ottenere la piega ideale in pochi minuti, peccato solo che le temperature che raggiungono siano un tantino eccessive per la chioma. Certo, anche un comune arricciacapelli elettrico ha i suoi rischi, visto che a contatto con la pelle provoca terribili scottature, ma è chiaro che avvicinare testa e guance così tanto a un calorifero non è l'ideale. Meglio, dunque, dimenticare i "metodi della nonna" per realizzare i boccoli e affidarsi a qualcosa di più moderno.