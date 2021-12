Arisa si prepara a Ballando con le Stelle: capelli spettinati e viso acqua e sapone Arisa è pronta per una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Si è mostrata sui social in versione casual, con un look acqua e sapone.

A cura di Giusy Dente

foto via Instagram @arisamusic

Arisa è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, in coppia con Vito Coppola. La cantante ha scelto di cimentarsi in questa avventura che la vede nelle vesti di danzatrice e se la sta cavando molto bene: al pubblico piace e piace anche l'intesa che si è creata col suo partner. Non mancano le voci di un presunto flirt tra i due, da quando lui durante una coreografia l'ha sorpresa con un bacio del tutto fuori programma. Questa esperienza sta dando modo ad Arisa di acquisire ancora più confidenza col proprio corpo: ha abbandonato ogni insicurezza ed è fiera di mostrarsi esattamente per quello che è.

Arisa icona body positive

Arisa è una donna fiera di sé e del proprio corpo. Ha smesso di inseguire ideali di perfezione e di sentirsi inadeguata, accettandosi per ciò che è. La strada per arrivare a queste consapevolezze è stata lunga e le è costata alcuni errori. Ha per esempio fatto ricorso alla chirurgia, lo ha ammesso così come ha ammesso di essersene pentita. Difatti ha poi scelto di sciogliere le infiltrazioni di acido ialuronico fatte alle labbra, per tornare a un aspetto più naturale e riappropriarsi della sua persona. Adesso non soffre più per i giudizi altrui, non sente il bisogno di omologarsi a uno stereotipo pur di piacere agli altri. Vuole sentirsi libera di esprimersi come meglio crede e il suo corpo è diventato un potente mezzo per farlo. Non ha alcun problema a mostrarlo ed è un'icona di body positivity. Il suo messaggio è proprio quello di amarsi oltre ogni canone imposto dalla società, liberandosi dalle ossessioni. Anche quella per il trucco.

foto via Instagram @arisamusic

Arisa bella al naturale

Arisa si mostra spesso sui social senza filtri e senza trucco, perché paladina di un concetto di bellezza legato alla normalità. Nella sua quotidianità la cantante mette da parte il makeup e non ha problemi a farsi vedere al naturale. In queste ore si sta preparando per Ballando con le Stelle. Stasera si esibirà nuovamente assieme a Vito Coppola e avrà bisogno nuovamente del supporto di tutti i suoi fan, che in queste settimane l'hanno sempre sostenuta permettendole di arrivare così lontano. Ha anticipato qualcosa sui social, dove condivide molto della sua vita professionale e dei suoi impegni e lo ha fatto con un look decisamente casual. È in tuta e scarpe da ginnastica, quasi del tutto struccata, coi capelli leggermente in disordine, ma carichissima per ciò che la aspetta da qui a poche ore.