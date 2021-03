Manca pochissimo all'inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. Nelle ultime ore è stata comunicata la scaletta della prima puntata: sarà Arisa ad aprire la nota manifestazione canora con il brano inedito "Potevi fare di più" e, nonostante abbia già calcato quel palco altre sei volte, per lei è sempre super emozionante. Dopo aver dato una piccola anticipazione dei look che sfoggerà al teatro Ariston nelle foto realizzate per il lancio del nuovo album, di recente si è mostrata tra le "grinfie" di stylist, parrucchieri e truccatori. Questi ultimi stanno curando nei minimi dettagli il look della cantante per la prima performance live, così da trasformarla in una icona del Festival. Come si presenterà Arisa in diretta? Con i capelli lunghi, le extension bianche e probabilmente qualche accessorio griffato.

Arisa si prepara alla prima serata del Festival di Sanremo

Arisa sarà la Big che aprirà la 71esima edizione del Festival di Sanremo ma, nonostante l'ansia, sui social è più attiva che mai. È fin da ieri sera che si mostra alle prese con sketch originali e divertenti a tema "Potevi fare di più" (il titolo della sua canzone), ma solo da qualche ora ha dato realmente il via ai preparativi. Prima di finire tra le "grinfie" dei parrucchieri, però, si è lasciata immortalare in versione comoda con indosso una maxi tuta color sabbia di Emilio Pucci con pantaloni larghi e felpa col cappuccio. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole scuri che hanno "mascherato" il viso senza trucco e delle pantofole di lusso firmate Roger Vivier, un modello in velluto verde con una fibbia gioiello sul collo del piede.

in foto: Arisa tra le "grinfie" dei truccatori

L'acconciatura che Arisa sfoggerà al Festival

Il dettaglio di stile che ha trasformato Arisa in modo radicale nel corso degli anni? L'acconciatura, che anno dopo anno ha dovuto adattare alla sua battaglia contro la tricotillomania, il disturbo ossessivo-compulsivo che la spinge a strapparsi i capelli in modo incosciente. Dopo aver portato la chioma cortissima o rasata per anni, di recente è tornata alle lunghezze extra grazie a delle extension pensate ad hoc per chi ha dei problemi di capelli come lei. Quale sarà la pettinatura che sfoggerà durante la sua settima esperienza all'Ariston? Stando alle Stories dei preparativi condivise su Instagram, avrà un long bob con la frangia e con delle originali ciocche bianche ai lati del viso. La cantante rimarrà fedele a quanto mostrato o sorprenderà tutti con l'ennesimo "colpo di testa"?