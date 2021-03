Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua terza serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Arisa ha scelto di esibirsi accompagnata da Michele Bravi sulle note di "Quando". La cantante aveva fatto molto parlare di sé durante la prima serata per via del suo completo rosso fuoco firmato Maison Margiela: il modello infatti era praticamente identico a quello indossato da un altro concorrente, Aiello. In più i fan avevano notato il dettaglio del bracciale in oro giallo portato sopra la manica della giacca doppiopetto, una creazione di Cartier dal valore di oltre 7mila euro. Per questa nuova esibizione la cantante ha deciso di cambiare stile, puntando sul destrutturato che da sempre caratterizza il brand: un abito lungo nero con una camicia bianca asimmetrica sopra.

Il look black&white di Arisa per la terza serata

La cantante è tornata sul palco insieme a Michele Bravi indossando un look black&white, con una camicia bianca portata su un abito lungo nero lucido. Un look destrutturato tipico del dna della maison belga Margiela. Lo stilista Martin Margiela, che ha esordito sulla scena alla fine degli anni Ottanta, ha sempre tenuto fede a linee pulite ed essenziali, né maschili né femminili. Il look di Arisa è un tipico esempio dello stile "non finito" che da sempre caratterizza il marchio. Per questa sera i capelli sono rimasti sciolti sulle spalle e il look è stato completato da gioielli oro e una rosa bianca tenuta in mano durante l'esibizione.