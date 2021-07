Ariana Grande in luna di miele: messi da parte i vestiti da turista, indossa l’abito da sera di seta Ariana Grande e Dalton Gomez si stanno godendo la luna di miele in Olanda. Messi da parte gli abiti comodi da turista, la cantante per una serata speciale col neo marito ha indossato un elegantissimo abito di seta color cioccolato.

A cura di Giusy Dente

Ariana Grande e Dalton Gomez, novelli sposini, si stanno godendo la loro romantica luna di miele in Europa. La coppia sta testimoniando sui social il tour, condividendo con fan e follower scatti di questa fuga d'amore a distanza di due mesi dal fatidico sì, pronunciato il 15 maggio scorso in una cerimonia molto intima, con appena 20 invitati. Al momento la cantante e l'agente immobiliare sono in Olanda, anche se forse la loro honey moon potrebbe toccare anche altri Paesi europei.

Ariana Grande si gode la luna di miele

I due fanno coppia fissa da inizio 2020 e a maggio dello stesso anno la relazione è stata resa pubblica e ufficializzata. A dicembre c'è stata la proposta di matrimonio, con tanto di anello preziosissimo, disegnato su misura da Jack Solow: si tratta di un gioiello con perla e diamante incastonato, il cui valore potrebbe essere di circa 900 mila euro. A maggio si sono detti sì, nella casa di lei a Montecito, dinanzi alle persone più care: per lei abito con schiena nuda e l’immancabile coda di cavallo. Di recente la star ha però stupito tutti con un drastico cambio look, sfoggiando un caschetto sbarazzino e fresco al posto della lunga ponytail che era diventata una sorta di in confondibile marchio di fabbrica. Ariana Grande e il marito sono volati in Olanda, dove si stanno godendo questi giorni da turisti di relax e divertimento, prima di fare ritorno alla quotidianità.

Ariana Grande elegantissima in luna di miele

Mulini, canali, paesaggi e natura incontaminata: sono le foto del primo viaggio di Ariana Grande e Dalton Gomez in qualità di moglie e marito. In uno scatto, invece, siedono all'interno di un paio di caratteristici zoccoli olandesi giganti, guardandosi negli occhi innamorati. La coppia di neo sposini ha scelto Amsterdam per la luna di miele, ma chissà, magari hanno in programma anche altre città europee. Nelle loro esplorazioni da turisti, però, non mancano anche momenti più eleganti. Forse per una cena o per una serata speciale, la cantante ha indossato un abito elegantissimo e non è mancato il selfie di rito davanti allo specchio.

Ms Pleat Dress in Brown, Onarin

Si tratta di un lungo abito di seta con scollo a V e schiena scoperta, elemento molto ricorrente negli outfit della cantante. Il vestito presenta un corpetto leggermente arricciato sul seno e stretto in vita, con gonna che scende dritta fino alle caviglie. Il colore è un caldo e avvolgente marrone cioccolato, elegante e raffinato. Sul sito ufficiale costa 245 $, cioè 206 euro circa.

Lo stile di Ariana Grande

La 28enne ama molto giocare con lo stile e mostrarsi in chiave frizzante e sbarazzina, ma anche sensuale e sofisticata. In tante si ispirano a lei, che nelle sue scelte di moda ha lasciato alcuni must ricorrenti, come i crop top, le felpe oversize abbinate a stivali cuissards, gli abiti con la schiena nuda. I toni preferiti sono quelli caldi, dal marrone al bordeaux, passando per il nude. Dietro queste scelte c'è la famosa stylist Mimi Cuttrell, che stupia appositamente per lei i look migliori per ogni uscita pubblica, ogni esibizione. Il risultato fa sempre molta presa sui fan, che adorano il suo stile, che benché curatissimo è sempre quello della ragazza della porta accanto.