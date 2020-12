Quale migliore occasione del Natale per fare una romantica proposta di matrimonio? Anche se in questo 2020 le feste saranno un tantino diverse dal solito, l'amore riesce a superare sempre ogni limite, anche in tempi di pandemia. Lo ha capito bene Ariana Grande, che nelle ultime ore ha annunciato di essersi ufficialmente fidanzata con il compagno Dalton Gomez. I due stanno insieme da meno di un anno ma, nonostante ciò, sarebbero già sicuri sul da farsi, tanto da sentirsi prontissimi per il grande passo. Come simbolo di amore eterno la popstar ha ricevuto un enorme anello prezioso che subito mostrato sui social.

L'anello di fidanzamento di Ariana Grande

In una proposta di matrimonio da star poteva mai mancare un prezioso anello di fidanzamento? Assolutamente no e nell'album di coppia accompagnato dalla didascalia "Per sempre e ancora" Ariana Grande ha sfoggiato uno splendido gioiello all'anulare sinistro. Si tratta di un anello in oro bianco con un enorme diamante ovale al centro e al suo fianco una grande perla. Quest'ultima ha un forte valore simbolico: rappresenta il mese di giugno, ovvero il mese di nascita della popstar. Per il momento non si sa se a firmarlo è stato un brand in particolare, di sicuro si tratta di un modello personalizzato, il cui valore dovrebbe aggirarsi intorno al milione di dollari, ovvero quasi 900.000 euro.

La storia d'amore con Dalton Gomez

Ariana Grande non ha mai amato mettere la sua vita sentimentale sotto i riflettori ma i fan sanno bene che negli ultimi anni ha affrontato un'esperienza difficile, ovvero la rottura con l'ex fidanzato Pete Davidson, dal quale si è separata a pochi mesi dall'annuncio delle nozze. Con Dalton Gomez, che nella vita fa l'agente immobiliare per immobili extra lusso a Los Angeles, avrebbe per ritrovato la felicità. È un ragazzo attento, protettivo e soprattutto innamoratissimo, tanto da essersi detto disposto a soddisfare ogni bisogno della compagna. Certo, i due non si conoscono da molto tempo ma fin dall'inizio è stato chiaro che il rapporto fosse speciale. Per il momento, però, complice la pandemia, non si conosce ancora la data delle nozze, anche se i fan già hanno cominciato a fantasticare sul possibile abito da sposa della cantante.