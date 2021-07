La popstar Ariana Grande ha fatto della coda di cavallo altissima la sua firma di stile: è la sua acconciatura preferita che sfoggia da anni sul red carpet, ai concerti e l'ha voluta perfino il giorno del suo matrimonio. Anche per lei però è arrivato il momento di cambiare: sarà l'arrivo dell'estate, sarà la nuova vita da sposata, fatto sta che Ariana Grande ha stupito i fan postando su Instagram un video in cui sfoggia un nuovo taglio: ha detto addio alla sua lunghissima chioma e ora le ciocche le sfiorano le spalle.

Il nuovo taglio di Ariana Grande

Per salutare l'arrivo di luglio Ariana Grande ha deciso di tare un taglio ai suoi lunghi capelli da Raperonzolo e di sfoggiare un caschetto alle spalle con le punte all'insù. Il taglio che ha scelto è un lob, cioé un long bob, uno dei tagli medi di tendenza per l'estate 2021: si tratta di un caschetto più lungo e tondeggiante con un tocco retrò anni Sessanta. Poi ha mostrato il risultato sui social network, senza aggiungere nulla nella didascalia: i fan si sono scatenati nei commenti dimostrando di apprezzare molto la sua scelta audace.

in foto: Ariana Grande sfoggia un taglio corto

Il cappello arancione di Ariana Grande

Nel video Ariana indossa un cappello arancio accesso effetto pelliccia. Per sottolineare la sua scelta particolare ha aggiunto lo spezzone del film A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, citando la scena in cui una delle drag queen protagoniste dice: "I think tomorrow it's a say-something hat day". Di sicuro sia il cappello di Ariana Grande, sia il suo taglio mandano un messaggio molto chiaro: quest'estate è tempo di grandi cambiamenti. Tuttavia, anche nel 2018 la popstar aveva dato un taglio alla sua lunga chioma, per poi tornare alla famosa coda di cavallo: questa volta il bob è qui per restare?