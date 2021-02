Annalisa sarà tra le protagoniste della 71esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale parteciperà tra i Big con il brano intitolato "Dieci" (un riferimento ai suoi primi 10 anni di carriera). Nonostante non sia la sua prima volta sul palcoscenico dell'Ariston, per lei sarà ugualmente super emozionante, tanto che fin da ora ha dato ufficialmente il via ai preparativi. La cantante si è infatti servita dei social per lanciare il nuovo album "Nuda10", che sarà disponibile a partire dal 12 marzo. Per restare "in tema" con il titolo scelto ha pensato bene di posare senza veli. Sulla copertina del suo prossimo lavoro apparirà completamente nuda, anche se non mancherà un dettaglio di lusso. Con questo sexy scatto Annalisa avrà dato una piccola anticipazione del suo stile sanremese?

Annalisa posa senza veli

Siamo sempre stati abituati a vedere Annalisa elegante e sofisticata sui palcoscenici musicali più ambiti del nostro paese ma, in occasione del lancio del nuovo album, ha deciso di posare in un'inedita versione super provocante. Prendendo ispirazione dal titolo del suo ultimo lavoro, "Nuda10", la cantante ha posato in copertina senza veli. Nello scatto appare accovacciata con i capelli rossi perfettamente in piega, la manicure total red e la schiena nuda in primo piano. A coprirla c'è solo uno specchio quadrato, tenuto tra le mani all'altezza del fondoschiena. Nella didascalia ha poi scritto ironicamente: “Il tuo album si chiama Nuda ma in copertina sei vestita…Ah no", facendo riferimento proprio alla provocazione sottintesa.

I sandali gioiello di Annalisa

Nella foto nuda di Annalisa non è mancato il dettaglio di lusso, ovvero le scarpe. La cantante ha infatti indossato dei sandali gioiello argentati ma in pochi sanno che si tratta di un modello extra lusso. Sono infatti i So You 100 Swarovski firmati Christian Louboutin, hanno il tacco a spillo, l'iconica suola rossa e i cinturini ricoperti di cristalli scintillanti. Qual è il loro prezzo? Al momento non sono disponibili sui siti italiani ma è possibili trovarli sul web a circa 122 yen giapponesi, ovvero poco più di 958 euro. Insomma, sono lontani i tempi delle tute di "Amici di Maria De Filippi", Annalisa è cresciuta ed è diventata glamour, elegante e sensuale. Sul palco di Sanremo presenterà la sua nuova svolta di stile iper femminile?

in foto: I sandali So You 100 Swarovski di Christian Louboutin

Cosa indosserà Annalisa a Sanremo?

Nel corso dei suoi primi 10 anni di carriera Annalisa è cambiata moltissimo, soprattutto quando si parla di stile. Ha debuttato ad Amici di Maria De Filippi con le iconiche tute fornite dalla produzione del programma ma, non appena portato a termine il talent, è diventata molto più trendy, spaziando tra minidress, jumpsuit di pelle e completi androgini. È stato però a Sanremo 2018 che ha avuto una vera e propria svolta fashion. Quasi tutti i suoi look sono stati firmati da Dsquared2 e hanno messo in risalto il suo lato rock e femminile tra scollature maxi e dettagli audaci. Ora si avvicina un nuova avventura sanremese e, come lascerebbero intendere le ultime foto postate sui social, potrebbe ancora una volta puntare sulla sensualità. La cosa certa al momento è che non rinuncerà ai capelli rossi che la accompagnano fin dagli esordi.