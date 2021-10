Anna Safroncik regina di stile del Roma Film Fest: incanta con i pantaloni e la maxi scollatura C’è chi pensa che “tappeto rosso” faccia per forza rima con abito lungo da principessa delle fiabe o diva del cinema muto. La vera eleganza a volte è la semplicità, come dimostra Anna Safroncik al Roma Film Fest: sul red carpet del film “The North Sea” l’attrice era incantevole in un tailleur nero.

A cura di Beatrice Manca

A Roma va in scena il grande cinema internazionale: è in corso il Roma Film Fest 2021, con il suo parterre di star internazionali. Sul red carpet hanno sfilato attrici e attori da tutto il mondo, da Johnny Depp a Bella Thorne, che sera dopo sera hanno fatto sognare il pubblico con i loro look. C'è chi pensa che "tappeto rosso" faccia per forza rima con abito lungo, da diva del cinema muto o da principessa delle fiabe. Invece l'eleganza ha moltissime sfaccettature, inclusa la semplicità. La dimostrazione è Anna Safroncik: sul red carpet di The North Sea l'attrice ha incantato tutti con un completo maschile e una scollatura molto particolare.

Il look mannish di Anna Safroncik

L'attrice Anna Safroncik era al Roma Film Fest per presentare The North Sea, il film di John Andreas Andersen ambientato in Norvegia. Per sfilare sul red carpet l'attrice ha scelto un semplice tailleur nero con i pantaloni dal taglio morbido, risultando impeccabile. Chi ha detto che la semplicità deve essere noiosa? Il tailleur era impreziosito da una scollatura molto particolare: sotto la giacca si intravedevano le strisce di un top o di una bralette che creavano un sensuale effetto vedo-non-vedo.

Anna Safroncik

L'attrice ha appena compiuto 40 anni ed è più bella che mai: quest'estate le sue foto in spiaggia avevano lasciato tutti a bocca aperta. Il look era completato da gioielli Chopard, per un tocco scintillante, e da una mini pochette brillante. L'attrice ha scelto di tenere i capelli lisci e di sfoggiare un make up naturale: semplice e luminosa.

Anna Safroncik indossa gioielli Chopard

Sui red carpet spopolano i pantaloni

L'attrice di CentoVetrine e Le Tre Rose di Eva conferma una tendenza che da qualche anno ha conquistato i grandi eventi: sempre più dive scelgono il tailleur pantalone sul red carpet. Abbiamo visto numerosi esempi alla Mostra del Cinema di Venezia e ora anche al Roma Film Fest. La femminilità non si esprime solo con gonne, strascichi o corsetti: una donna può essere sensuale e glamour in pantaloni. Anche fuori dal red carpet il tailluer pantalone continua a dettare le tendenze: il completo colorato è il must dell'autunno 2021. Versatile, chic e raffinato: provare per credere.