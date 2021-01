Conoscete Anna Lou Castoldi? È la figlia di Asia Argento e Morgan e, al di la delle sue origini "note", si sta ritagliando il suo posto nel mondo dello spettacolo giorno dopo giorno. Oltre a essere stata spesso ospite in tv al fianco della mamma (con tanto di look coordinati), ha anche debuttato nei panni di attrice, recitando nell'ultima stagione di "Baby", la serie di Netflix dedicata alla storia delle baby squillo dei Parioli. Sui social conta quasi 53mila followers e incanta tutti con la sua originalità, spaziando tra completi dallo stile dark e capelli variopinti. Insomma, la 19enne avrebbe ereditato l'animo ribelle dai genitori ma, se c'è un dettaglio che la rende più trendy che mai, quella è la passione per i look anni '90.

Dai jeans over alle cinture borchiate

Gli anni '90 sono tornati in gran voga quando si parla di moda e, tra pantaloni larghi, vita bassa e intimo in vista, a volte per strada sembra che ci si catapulti indietro nel tempo. Ad aver seguito il trend è stata anche Anna Lou che, sebbene abbia sempre vantato uno stile dark e ribelle proprio come la mamma e il papà, non è riuscita resistere a questa mania, anche se l'ha adattata alle sue "esigenze".

in foto: Anna Lou segue il trend dell’intimo in vista

Indossa jeans over a vita alta, pantaloni tartan e crop top che lasciano l'ombelico in mostra, completando il tutto con scarpe con la maxi zeppa in pieno stile Spice Girls, cinture borchiate con catena laterale e zainetti di plastica trasparente.

Gli hair look ispirati agli anni '90

La passione di Anna Lou per i Nineties non si esaurisce ai look, l'ha travolta anche quando si parla di pettinature e accessori. Sfoggia spesso le treccine, i codini-chignon come quelli di Sailor Moon o, ancora, le codine laterali (ovvero tutte acconciature must-have dei 90's), non rinunciando mai alla frangetta micro che aggiunge un tocco dark alla sua immagine.

in foto: La figlia di Asia Argento con le mini treccine anni ’90

Di recente, inoltre, si è lasciata immortalare con una Nintendo in rosa glitter tra le mani, dando vita a un vero e proprio effetto nostalgia tra tutti coloro che hanno passato l'adolescenza a giocare mitica micro console. Insomma, sebbene la figlia di Asia Argento abbia seguito a modo suo la moda del momento, è apparsa ugualmente impeccabile dal punto di vista fashion. Riuscirà a diventare un'icona di stile dark?