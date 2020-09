Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di "Live – Non è la D'Urso" e tra gli ospiti speciali c'era anche Asia Argento, che ha deciso di celebrare il suo 45esimo compleanno negli studi di Canale 5. Ha parlato della relazione ormai finita con Fabrizio Corona, facendo riferimento al fato che si è trattata di una storia fortemente passionale, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la figlia Anna Lou Castoldi, nata dall'amore con Morgan. Oggi ha 19 anni, nella vita fa l'attrice, ha infatti recitato nella serie di Netflix "Baby", ma fino alla scorsa domenica non era mai apparsa al fianco della mamma su un palcoscenico televisivo.

Asia Argento con il mini abito rock

Per un'occasione tanto speciale, le due non hanno potuto fare a meno di sfoggiare un look coordinato dallo stile super rock. Asia ha puntato tutto su un minidress firmato Aniye By, un modello aderente, scollato, con le maniche lunghe e a sbuffo, decorato con l'iconica linguaccia dei Rolling Stones. Chi lo aveva già indossato prima di lei? Chiara Ferragni qualche mese fa. Per completare l'outfit l'attrice ha scelto dei maxi stivali cuissardes e un paio di orecchini a cerchio in argento. Ha poi messo in mostra il nuovo colore di capelli, passando a un'inedita acconciatura extra liscia.

Anna Lou Castoldi, il look per Live – Non è la D'Urso

Anna Lou, che da sempre ha vantato uno stile super dark, ha "imitato" la mamma, scegliendo un look coordinato al suo firmato sempre Aniye By. La figlia di Morgan e di Asia Argento è apparsa rock con una minigonna di pelle in rosso fuoco e un top nero con dei dettagli in pizzo sul décolleté e il simbolo dei Rolling Stones sul petto. Ha tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mettendo così in risalto le originali punte blu. Insomma, a quanto pare Anna Lou ha ereditato l'animo creativo e sopra le righe dai genitori: continuerà ad apparire sul palco al fianco della mamma?