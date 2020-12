Una discendenza nobile che risale al casato degli Stuart, una carriera da modella e diversi principi e principesse in famiglia: sua zia era lady Diana e i suoi cugini di primo grado rispondono al nome di William e Harry. Lady Kitty Spencer, la nipotina di lady Di, oggi compie 30 anni. Bellissima ed elegante come la zia, ai matrimoni reali è sempre la più fotografata e i brand fanno a gara per averla come testimonial. Il suo debutto in copertina è avvenuto quando aveva solo un anno, fotografata in braccio alla mamma Victoria Lockwood, modella di professione, per Harper's Bazaar. Ora è ambasciatrice di Bulgari e ha sfilato diverse volte per Dolce&Gabbana.

in foto: Kitty Spencer al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018

Kitty Spencer e il rapporto speciale con l'Italia

Kitty è la figlia del fratello di Diana, Charles Spencer: dopo il burrascoso divorzio reale la stampa dava la caccia a tutta la famiglia Spencer, così i genitori decisero di trasferirsi a Cape Town. Finiti gli studi Kitty trascorse un periodo in Italia, precisamente a Firenze: da quel momento il rapporto speciale con l'Italia non si è mai interrotto, come ha più volte sottolineato lei stessa. Nel 2017 sfilò sul lago di Como nello show di Dolce&Gabbana ispirato ai Promessi Sposi e quest'anno ha scelto l'Italia come meta delle vacanze estive. Un itinerario da Grand Tour che ha incluso Roma e Napoli: tappa al lago Albano, a Castel Gandolfo e ovviamente giro in barca tra i faraglioni di Capri.

in foto: Kitty Spencer fotografata alla Milano Fashion Week 2019

Il mistero del matrimonio saltato

A gennaio lady Spencer ha annunciato il suo fidanzamento con Michael Lewis, presidente della società di moda Foschini Group, scatenando i tabloid. Il milionario britannico-sudafricano infatti ha oltre trent'anni più di lei e alle spalle ha già un divorzio e tre figli. Si vociferava che i due avessero scelto proprio l'Italia per celebrare il matrimonio ma la pandemia ha sconvolto i loro piani, com'è successo per molte altre coppie. Da allora però nessuna notizia sulle nozze: non si è parlato né di un rinvio, né di una possibile meta. Kitty e Michael sono un'altra coppia che non è sopravvissuta al lockdown?