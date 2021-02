Dimenticate Kitty Spencer nei panni di principessa, la nipote di Lady Diana, cugina dei principi William ed Harry, ha abbandonato la vita di corte ed è ormai diventata la donna più richiesta del fashion system. Dopo aver spopolato nei panni di modella e socialite, ha raggiunto un nuovo e ambito traguardo: a partire da questo momento sarà la Global Ambassador di Dolce&Gabbana. I due stilisti siciliani hanno puntato su di lei non solo per la bellezza "regale" che da sempre la contraddistingue ma anche per la sua passione per l'Italia, per i valori condivisi e per l'affetto reciproco. L'esclusiva collaborazione arriva infatti dopo anni di amicizia e non fa altro che confermare il rapporto profondo che si è instaurato tra la Lady e la nota Maison.

Kitty Spencer in total black per Dolce&Gabbana

Lady Kitty Spencer è stata nominata Global Ambassador di Dolce&Gabbana, sono stati i due stilisti siciliani ad annunciarlo sui social, descrivendo l'esclusiva collaborazione così: "Un rapporto di lunga durata, di affetto reciproco e valori condivisi, come l'amore per l'Italia, l'arte, la particolare sensibilità verso la moda e l'artigianato italiano. La nostra amicizia oggi si conferma e rinforza". Per l'occasione la nipote della principessa Diana ha posato in total black con diversi abiti firmati dalla Maison, dal classico tubino con le spalline larghe a quello con scollo a cuore e maniche lunghe. A completare il tutto, dei gioielli dallo stile brocco e un racconto con dei morbidi ciuffi ondulati che le hanno incorniciato il viso.

in foto: Kitty Spencer in total black

La nipote di Lady Diana ama l'Italia

La nomina di Ambassador non è arrivata all'improvviso, il sodalizio tra Dolce&Gabbana e Kitty Spencer va ormai avanti da anni. Sono stati proprio i due stilisti siciliani a "scoprirla", permettendole di sfilare alle Fashion Week e trasformandola in una vera e propria modella. Complice la passione della principessa per l'Italia, dove spesso ha trascorso le vacanze, il suo legame con il nostro paese è diventato anno dopo anno sempre più profondo. Quali sono gli obiettivi che si pone con questa inedita esperienza al fianco di Domenico Dolce e Stefano Gabbana? Come lei stessa ha dichiarato sui social si tratta di "un'opportunità per riscoprire la cultura, l'arte, il savoir-faire e lo stile di vita italiani".