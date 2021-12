Alba Parietti apre l’album dei ricordi: “Avevo 35 anni, senza Photoshop eravamo belli uguale” Alba Parietti ha ripescato dall’album dei ricordi delle foto che la ritraggono 35enne con il compagni di allora, Christopher Lambert.

A cura di Giusy Dente

Instagram @albaparietti

Alba Parietti sui social condivide molto della sua quotidianità, che si tratti di lavoro o semplice vita casalinga. Benché tutti siamo abituati a vederla impeccabile davanti ai riflettori, a volte si è mostrata anche in chiavi più casual e senza make-up. "Se in televisione vi sembro leccata e truccata, nella vita vera sono una semidebosciata" ha ammesso, con l'autoironia che la contraddistingue da sempre. Come ogni donna anche lei ama prendersi dei momenti di pausa tutti per sé struccata, in pigiama e pantofole. Quando si scatta dei selfie al naturale lo fa per ribadire di non sentire la necessità di dover piacere a tutti, perché è una donna serena, appagata, in pace con la sua età e lo specchio. La conduttrice il 2 luglio scorso ha compiuto 60 anni. Per lei il tempo sembra non passare mai. E invece passa, per lei come per tutti e lo ha ricordato lei stessa, con un momento nostalgia in cui ha tirato fuori dal suo album dei ricordi delle foto in cui aveva appena 35 anni.

Alba Parietti 25enne a Porto Cervo

Nella vita di Alba Parietti ci sono stati diversi amori. Dal marito Franco Oppini è nato il figlio Francesco, poi dopo il divorzio ha avuto altre relazioni importanti. Il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga, il finanziere Jody Vender, il principe palermitano Giuseppe Lanza di Scalea, la più recente quella dal 2010 al 2014 con Cristiano De André. Ma a fine anni Novanta ha avuto anche un flirt con l'attore Christopher Lambert.

Instagram @albaparietti

La showgirl su Instagram ha ripescato alcune foto di ben 25 anni fa, scattate proprio il compagnia di Lambert, mentre erano in vacanza a Porto Cervo ospiti sul Nafisa, la barca degli amici Rossana e Volja.

Instagram @albaparietti

Ha scritto: "Sono ricordi di un momento di grande felicità. Avevo 35 anni, lui 39 (e non esisteva praticamente il Photoshop ): eravamo belli uguale. Eravamo una coppia che faceva sognare e anche noi in fondo abbiamo sognato. E come ci siamo divertiti. Chi ti regala emozioni e momenti indimenticabili rimane sempre nel cuore, perché sono talmente rari e preziosi che non possono che essere nell’album dei bei ricordi". Alba Parietti è bellissima ora come allora.