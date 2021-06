in foto: Elisabetta II al Royal Ascot 2021

Il Royal Ascot è la famosa corsa che ogni anno richiama le attenzioni degli inglesi e in particolar modo della regina. Elisabetta II, infatti, non solo è una grande appassionata di cavalli ma segue con piacere le gare ippiche. Al Royal Ascot non è mai mancata nei suoi 70 anni di regno, ha sempre presenziato all'evento, eccezion fatta per l'edizione 2020: l'anno scorso era stata costretta a seguire tutto a distanza, a causa della pandemia. Stavolta, invece, è tornata fisicamente nell'ippodromo per prendere parte alla manifestazione. Grande assente era il principe Filippo, venuto a mancare lo scorso 9 aprile. La sovrana per l'occasione ha sfoggiato un completo acquamarina e una spilla preziosissima. Immancabile il cappello, come nella migliore tradizione del Royal Ascot, il cui dress code è molto rigido proprio per assicurare non solo un bello spettacolo dal punto di vista ippico, ma anche in quanto a stile!

Il Royal Ascot 2021 è stato inaugurato quest'anno da Carlo e Camilla: assente Elisabetta e, stranamente, anche Kate Middleton. Assieme ai duchi di Cornovaglia c'erano Zara Tindall, Sophie di Wessex e la principessa Anna. Anche loro sono stati tenuti a rispettare una regola ben precisa: all'evento si entra esclusivamente con la targhetta di riconoscimento. Certo, i reali forse non ne avrebbero bisogno data la loro fama e riconoscibilità, ma hanno quasi sempre rispettato questa formalità, eccezion fatta per la regina. L'evento è un momento non solo rinomato dal punto di vista sportivo: è anche un'occasione per sfoggiare outfit esclusivi, come fosse una vera e propria sfilata.

Quest'anno la regina ha optato per un completo acquamarina, abbinato a cappotto dello stesso colore e mocassini neri (i suoi preferiti). I deliziosi colori pastello sono gettonatissimi, nella sua personale palette. E come di tradizione, anche quest'anno si è scommesso proprio sul colore dell'abbigliamento e del copricapo di Elisabetta. Sudditi e frequentatori abituali delle corse avevano puntato sul verde e sul blu. Usanza vuole che, proprio per evitare fughe di notizie, Angela Kelly (la stilista personale) prepari almeno tre diversi look: è solo la sovrana a scegliere all'ultimo momento quale indossare, evitando così qualunque soffiata all'esterno.

Appuntata al lato sinistro del cappotto c'era la spilla Palm Leaf, appartenuta alla defunta regina madre. La spilla di diamanti a forma di foglia di palma con punta verso il basso (chiamata anche spilla cachemire per la sua forma) è una delle più belle e preziose, realizzata da Cartier negli anni Trenta. Elisabetta II vi è particolarmente affezionata e l'ha sfoggiata in moltissime occasioni. Stavolta ha dimostrato nuovamente la sua tempra e la sua forza d'animo, affrontando col sorriso anche questo delicato momento in cui l'assenza del suo compagno di vita si è certamente fatta sentire.