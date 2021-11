Aka7even, da Amici agli Mtv Ema’s 2021: ritira il premio col passamontagna e i guanti coordinati Aka7even ha trionfato agli Mtv EMA’s 2021: dopo Amici si è aggiudicato il premio Best Italian Act. Sul red carpet ha sfoggiato un nuovo look con i capelli scuri ma è con l’outfit che ha dato il meglio di lui in fatto di originalità, indossando passamontagna e guanti coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a Budapest gli Mtv EMA's 2021 e l'Italia ha ancora una volta trionfato: i Maneskin non solo hanno incantato tutti sul red carpet in auoreggenti e boxer ma si sono anche aggiudicati il premio Best Rock. Tra le star presenti all'evento c'erano anche altri "volti noti" al pubblico del nostro paese, da Cecilia Rodriguez (super sensuale in total black) ad Aka7even (che ha ricevuto l'award di Best Italian Act). È stato proprio l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi ad aver attirato tutti i riflettori su di lui: oltre ad aver cambiato drasticamente hair look, ha anche sfoggiato un originale passamontagna.

Perché Aka è apparso sul red carpet con il volto semi coperto

Sarà perché voleva fare scalpore come Kim Kardashian al Met Gala o perché semplicemente voleva seguire uno dei trend più amati dalle star (ovvero quello di rimanere in "incognito" in pubblico), ma la cosa certa è che Aka7even ha deciso di presentarsi sul red carpet degli EMA's con il volto semi coperto. Ha infatti indossato una originale maglia firmata Annakiki, un modello a scacchi bianchi e neri con cappuccio-passamontagna e guanti incorporati. Ha abbinato il tutto a una camicia di pizzo bianco di Valentino, a un elegante completo total black e a un paio di anfibi. Non ha rinunciato ai dettagli scintillanti, ovvero una serie di orecchini personalizzati di Pandora.

Aka7even con camicia Valentino, passamontagna di Annakiki

Aka7even dice addio ai capelli biondi

La vera novità nel look di Aka sono però i capelli: se ad Amici di Maria De Filippi non ha mai rinunciato al ciuffo biondo ossigenato (coordinato alla chioma della professoressa Pettinelli), ora le cose sono cambiate. Il cantante ha detto addio alla tinta bicolor ed è tornato al suo castano scuro naturale. Ha inoltre accorciato anche il ciuffo, rasandosi solo sui lati della nuca. Insomma, Aka7even sembra essere cresciuto e lo vuole dimostrare anche con il look: sono ormai lontani i tempi del talent di Canale 5, ora è pronto per raggiungere il successo a livello internazionale.