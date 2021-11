Cecilia Rodriguez agli Mtv EMA’s 2021 con maxi spacco e crop top: è lei la più sexy sul red carpet Cecilia Rodriguez ha preso parte agli Mtv EMA’s 2021 in compagnia del fidanzato Ignazio Moser e sul red carpet ha incantato tutti con la sua sensualità. Ha puntato sul total black, sfoggiando un abito con crop top e maxi spacco che ha messo in risalto la sua silhouette mozzafiato.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si sono tenuti a Budapest gli Mtv European Music Awards 2021 e per l'Italia è stato un evento davvero speciale, visto che i Maneskin hanno raggiunto l'ennesimo traguardo vincendo nella categoria Best Rock. Sul red carpet si sono presentati in autoreggenti e boxer e sono riusciti a fare concorrenza alle numerose star internazionali e non presenti alla cerimonia. Tra loro c'erano anche dei volti amatissimi della tv del nostro paese: Aka7even (che si è aggiudicato il Best Italian Act) e Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. È stata proprio la sorella di Belén a incantare tutti con la sua sensualità, apparendo più provocante che mai in total black.

Il look nero di Cecilia Rodriguez agli EMA's 2021

Cecilia Rodriguez è icona di bellezza e di sensualità e lo ha dimostrato per l'ennesima volta agli Mtv EMA's 2021, ai quali ha partecipato con il fidanzato Ignazio Moser. Prima ancora di presentarsi sul red carpet aveva dato una piccola anteprima del suo look ai followers di Instagram, postando alcuni scatti super provocanti (condivisi anche dalla sorella Belén). Per un evento tanto ambito l'argentina ha puntato sul nero, sfoggiando un abito firmato Rat & Boa con crop top incrociato e gonna con stringhe sui fianchi e vertiginoso spacco laterale. Ha così lasciato in bella mostra sia le gambe che l'ombelico, incantando i presenti con una forma fisica mozzafiato.

Cecilia Rodriguez in Rat & Boa

Cecilia Rodriguez con i capelli extra long

Per completare l'outfit total black la Rodriguez ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo di Giuseppe Zanotti e dei gioielli di Francesca Castiglioni. La vera novità, però, sono stati i capelli: da qualche giorno Cecilia ha applicato delle extension, così da renderli extra long, ma solo ieri sera ha debuttato in pubblico con questa nuova acconciatura. Ha portato la chioma sciolta e ondulata con la fila centrale, rendendo così ancora più sensuale il look da red carpet. La sorella di Belén non si aggiudica forse il titolo di più provocante della cerimonia di premiazione organizzata da Mtv a Budapest?