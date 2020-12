L'abbiamo sempre vista con una chioma lunga e fluente ma oggi la modella Adriana Lima ha scioccato i fan con una foto che la ritrae da giovane in modo irriconoscibile. Su Instagram ha condiviso una foto di quando aveva appena 16 anni con un taglio cortissimo in stile "punk", accentuato dal gel che dà struttura alle ciocche. La foto è resa ancor più particolare dall'uso di luci rosse: "La mia versione aliena", ha scritto la top model nella didascalia.

Adriana Lima con il taglio punk

La foto "aliena" è stata scattata nel 1997 dal fotografo Albert Watson durante uno shooting in lingerie per la rivista Amica. La top model era al suo esordio e aveva appena debuttato sulle passerelle newyorkesi. Lo stesso Watson due giorni fa ha ripescato la foto dai suoi archivi condividendola sui social: "Adriana Lima, New York City, 1997". L'ex angelo di Victoria's Secret l'ha poi condivisa immediatamente a sua volta, forse spinta dalla nostalgia degli anni Novanta o perché quel taglio corto e spettinato ora è di gran moda. Negli anni l'hairstyle della top model è diventato sempre più sofisticato, passando dalla vaporosa chioma castana dei primi anni Duemila alle onde retrò con cui l'abbiamo vista negli ultimi red carpet.

I tagli corti delle celebs nel 2020

La foto condivisa da Adriana Lima sui social centra in pieno lo stile del momento: corto e punk. Pochi giorni fa abbiamo visto Charlene di Monaco sfoggiare un taglio corto molto rock, con una tempia rasata e un maxiciuffo sull'altra. Quest'anno sono state tante le celebrità che hanno deciso di "darci un taglio": dal pixie cut sfoggiato da Charlize Theron alla notte degli Oscar al caschetto liscio di Elodie, senza dimenticare il taglio a scodella con i ricci della modella Winnie Harlow. Primo impegno per il 2021: prenotare un bel taglio netto dal parrucchiere.