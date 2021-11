Adele racconta a Oprah il dimagrimento e il divorzio: per l’intervista vestono coordinate di bianco Oprah Winfrey ha intervistato Adele per uno speciale in onda sulla CBS. Le due donne hanno coordinato i look vestendosi di bianco, mostrandosi molto in sintonia.

A cura di Giusy Dente

in foto: Adele e Oprah Winfrey, Instagram @cbstv

Adele ha ripreso in mano le redini della propria vita dopo un periodo difficile. La cantante è reduce dalla fine del matrimonio con Simon Konecki, con cui stava insieme dal 2011. La loro separazione è coincisa con la lavorazione del nuovo album, su cui si sono concentrate moltissime aspettative in questi mesi. Tutti volevano vedere tradotti in musica i pensieri, le emozioni di quella donna che aveva visto tutto sgretolarsi tra le proprie mani, per poi rifiorire. Oggi, infatti, nella sua vita c'è un nuovo amore ed è sotto gli occhi di tutti la sua incredibile trasformazione fisica. Grazie a una sana alimentazione e a una costante attività fisica, di cui oggi non riesce più a fare a meno, ha perso ben 40 chili. Ma oltre a rimettersi in forma ha innanzitutto ritrovato la serenità ed è riuscita a raggiungere il suo obiettivo: completare quell'album che i fan aspettavano trepidanti. 30 uscirà il 19 novembre, ma il video del primo singolo estratto, in cui troviamo una Adele più chic e sofisticata che mai, è già una canzone da record. Di tutto questo l'artista ha parlato in un'intervista rilasciata a Oprah Winfrey.

Adele e Oprah in coordinato

Adele torna in tv, davanti alle telecamere, ma in una veste diversa. Un anno fa si era cimentata come conduttrice al Saturday Night Live. In quell'occasione aveva mostrato la sua verve comica prendendo parte a diversi sketch divertenti, ironizzando anche sul suo notevole dimagrimento. "So di essere diversa, ho scelto di viaggiare leggera" aveva detto. La nuova avventura televisiva la vede invece protagonista dello speciale della CBS Adele One Night Only, che andrà in onda domenica. Oltre a vedere l'esibizione della cantante al Griffith Observatory di Los Angeles, gli spettatori si potranno godere la chiacchierata tra Adele e Oprah Winfrey.

Instagram @adele

La popolarissima conduttrice l'ha intervistata nel cortile di Gayle King a proposito del divorzio, della maternità (è mamma di un figlio, Angelo), del dimagrimento, delle canzoni contenute nel nuovo album. Le due donne si sono coordinate coi rispettivi look e hanno puntato entrambe sul bianco. Adele indossa un tailleur color panna tempestato di strass lungo le maniche e lungo le gambe, abbinato a una tunica di seta e decollété col tallone scoperto. Blazer e pantaloni chiari anche per la regina del talk show. Lo scenario all'aperto ricorda moltissimo quello dell'intervista di Oprah a Harry e Meghan Markle, vista in diretta da 17 milioni di telespettatori. In quanti, invece, si lasceranno affascinare dal racconto a cuore aperto di Adele?