Adele con i ricci e vaporosi: il nuovo look da leonessa si ispira agli anni ’80 Adele ha cambiato drasticamente look: ha detto addio alle acconciature raccolte e alle pieghe bon-ton, ora sfoggia dei ricci vaporosi in pieno stile anni ’80. Così facendo ha dimostrato di essere una vera e propria leonessa anche fuori dal palco.

A cura di Valeria Paglionico

Adele ha rivoluzionato in modo drastico la sua vita in poco più di un anno e non solo perché ha divorziato dal marito Simon Konecki, ha anche stravolto la sua immagine con dieta e attività fisica. Ha perso ben 40 chili e, confrontando le foto di ieri e oggi, sembra di essere di fronte a una persona diversa. La trasformazione estetica le ha permesso di affrontare il periodo difficile con positività, tanto che ora non sorprende che sia letteralmente raggiante. Il dimagrimento le ha permesso di modificare anche i suoi look: se prima dava spazio esclusivamente a lunghi e sontuosi abiti da sera, ora spazia tra minidress, tubini fascianti e capi trendy. Per lei era forse arrivato il momento di stravolgere anche l'acconciatura?

Adele posa per The face magazine

L'avevamo lasciata sul palco in total black con gli orecchini coordinati al tatuaggio e oggi ritroviamo Adele nel nuovo servizio fotografico pubblicato su The face magazine. Per l'occasione la cantante è diventata testimonial di Gucci: ha infatti indossato un look della collezione GucciAria, lasciando i fan senza parole con il suo stile. Ha posato in versione glamour con indosso una giacca doppio petto rossa con taschine e dettagli a contrasto in nero, l'ha abbinata a dei pantaloni total black e a dei maxi cerchi gold. Come ha completato l'outfit in pieno stile anni '80? Naturalmente con un'acconciatura a tema.

La nuova acconciatura di Adele

A rendere davvero rivoluzionario il look di Adele sono stati i suoi "nuovi" capelli. Siamo sempre stati abituati a vederla sul palco con raffinati raccolti o al massimo con impeccabili pieghe ondulate, ma ora ha cambiato registro. La cantante si è lasciata immortalare con una chioma extra riccia e vaporosa, l'ha portata sciolta e con il ciuffo voluminoso tirato all'indietro proprio come andava di moda negli anni '80. Insomma, Adele è ormai una leonessa capace di affrontare ogni sfida e ora anche il suo hair look lo dimostra.