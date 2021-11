Adele come una diva per il suo concerto: perché ha indossato gli orecchini uguali al tatuaggio Adele è diventata protagonista di un esclusivo concerto chiamato One Night Only tenutosi ieri al Griffith Observatory di Los Angeles e per l’occasione si è trasformata in una diva. Ha indossato un abito Couture su misura, completando il tutto con un paio di orecchini personalizzati e dal significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Adele sta vivendo un momento davvero felice della sua vita: ha ritrovato l'amore al fianco di Rich Paul dopo il divorzio e, come se non bastasse, sta scalando le classifiche con la sua nuova hit Easy on me, primo estratto dall'album 30. Per celebrare il successo internazionale ieri sera è diventata protagonista di una performance live al Griffith Observatory di Los Angeles. Il concerto, ribattezzato One Night Only, è stato trasmesso dall'emittente televisiva statunitense CBS ed è andato in scena di fronte a platea "vip" formata da artisti come Drake, Lizzo, Selena Gomez e Leonardo DiCaprio. Per l'occasione la cantante ha dimostrato di essere una diva nata, apparendo elegante e sofisticata in un sinuoso abito a sirena.

L'abito a sirena di Adele

Per la performance One Night Only Adele ha curato il suo stile nei minimi dettagli, trasformandosi in una vera e propria diva d'altri tempi. Ha indossato una creazione Schiaparelli Haute Couture Custom disegnata dal direttore creativo Daniel Roseberry, che per lei ha realizzato un abito da sogno su misura. Si tratta di un modello drappeggiato in faille di seta nera, con una pomposa gonna a sirena e un bustier dalla scollatura generosa ricamato con roccia lunare nera. Così facendo, la popstar ha messo in risalto con stile la sua silhouette post-dimagrimento.

Adele in Schiaparelli Haute Couture

Perché Adele è legata al simbolo di Saturno

Il dettaglio che in molti hanno notato? Complice la raffinata acconciatura raccolta, Adele ha fatto risaltare degli originali orecchini pendenti: sono personalizzati a forma di Saturno e sono coordinati al tatuaggio che ha sull'avambraccio destro (a firmarli è stato sempre la Maison Schiaparelli). Il motivo è così legata a questo simbolo? Lo ha spiegato durante la recente intervista rilasciata a Oprah Winfrey, nella quale ha spiegato che prima del divorzio con Simon Konecki si è sentita persa, non si riconosceva, non sapeva più chi era, poi ha capito il motivo: aveva Saturno contro. È proprio da lì, però, che ha trovato la forza di reagire e di rimettersi a lavoro. Quel tanto temuto "Saturno contro" è stata dunque la sua salvezza: l'ha ispirata per la realizzazione dell'ennesimo successo, Easy on me, hit che ha segnato la sua rinascita.

