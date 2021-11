Adele, rinata grazie all’attività fisica: “Se posso trasformare il corpo, posso farlo alla mente” Adele ha raccontato a Rolling Stone come ha superato il devastante periodo del divorzio. Le è stato di grande aiuto lo sport, che l’ha cambiata fuori e dentro.

Nell'ultimo anno Adele non solo ha trasformato il suo aspetto esteriore, ma ne ha approfittato per ritrovare se stessa. Quello che vediamo con i nostri occhi, ossia l'incredibile dimagrimento, è solo la parte visibile: ha perso circa 40 chili. La cantante, in realtà, ha con non poca fatica scelto di guardarsi con sincerità allo specchio e finalmente scegliere che tipo di persona essere. La vita l'ha messa davanti a esperienze importanti, che hanno accelerato un processo che forse dentro di lei, da qualche parte, esisteva già: c'era la pressione per la pubblicazione per il nuovo album, l'esperienza della maternità e chiaramente il divorzio dal marito. Tutto questo l'ha cambiata, dentro e fuori, come ha raccontato a Rolling Stone.

Adele è rinata dopo il divorzio

Il divorzio è stata un'esperienza devastante: così l'ha definita Adele a Rolling Stone. Adesso per la cantante è un momento d'oro: l'uscita del nuovo album, il successo del primo singolo estratto, un nuovo amore al suo fianco. Ma per arrivare a questo stadio ha dovuto affrontare il dolore della fine del matrimonio, ha dovuto fare i conti con se stessa, capire cosa realmente volesse dalla vita, darsi da fare per se stessa e per suo figlio Angelo. 30 è il culmine di tutto il percorso, è il punto di arrivo. La lavorazione del disco era cominciata nel 2019 e si è conclusa a inizio 2020: di mezzo c'è stata anche la pandemia, oltre alle vicissitudini sul piano personale. 30 è proprio il resoconto della relazione più importante di Adele: quella con se stessa. A Rolling Stone ha raccontato: "Non mi conoscevo davvero. Non mi piaceva chi ero". E quindi ha intrapreso una sorta di viaggio spirituale: "In qualsiasi cosa potesse calmare la mia ansia, mi ci sono buttata a capofitto".

Lo sport ha aiutato Adele

L'attività fisica è una delle cose che maggiormente ha aiutato Adele. La cantante ha portato avanti innanzitutto un percorso di terapia, che le ha permesso di scendere realmente nel profondo delle sue emozioni e di trasferirle in musica. Per questo l'album 30 è così intimo e personale, così vero. Ma in secondo luogo anche dedicarsi al suo corpo con maggiore amore è stato di grande aiuto, ha fatto parte del processo di rinascita. Ad oggi, non riesce neppure a immaginare la sua vita senza sport: è una parte essenziale della sua routine quotidiana, ne è quasi dipendente! È quel momento che dedica esclusivamente a se stessa, in cui si distacca da preoccupazioni e problemi. A Rolling Stone ha dichiarato che l'approccio che oggi rivolge al suo corpo, è lo stesso che rivolge alle sue emozioni, per controllarle e gestirle al meglio: "Se posso trasformare la mia forza e il mio corpo in questo modo, sicuramente posso farlo alle mie emozioni, alla mia mente e al mio benessere interiore. Era quello che mi ha spinto. Quello che si vede fuori è semplicemente coinciso con tutto il lavoro emotivo che stavo facendo su me stessa".