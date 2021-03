La 71esima edizione del Festival di Sanremo volge al termine, questa sera andrà in onda il gran finale che vedrà sfidarsi tutti i Big in gara e sono già moltissimi gli spettatori che si danno al "toto-vincitore". Al di là del nome che si aggiudicherà l'ambito premio, la cosa certa è che l'evento ha già un protagonista indiscusso: Achille Lauro. Dopo il successo di "Me ne frego" e delle sue incredibili trasformazioni, Amadeus l'ha voluto come ospite fisso sul palco dell'Ariston. Serata dopo serata ha messo in scena veri e propri "quadri", spaziando tra costumi variopinti da alieno punk, maxi trecce rosse in stile Mina e abiti da sposa da "icona della scorrettezza". Al motto di "Dio benedica chi se ne frega", ha inneggiato alla libertà d'espressione tra costumi, provocazioni e monologhi toccanti. Questa mattina ha partecipato alla sua prima conferenza stampa sanremese e la cosa particolare è che anche fuori dal palco ha sfoggiato il nuovo hair look con capelli lunghi e ricci.

Achille Lauro, il look da divo per la conferenza stampa

Fino ad ora Achille Lauro si era mostrato in pubblico solo sul palco dell'Ariston, dove ha "abbandonato" i suoi abiti quotidiani per trasformarsi in personaggi iconici della storia e della cultura passata e moderna. Oggi ha fatto un'eccezione, partecipando per la prima volta alla conferenza stampa sanremese al fianco del conduttore Amadeus. Si è presentato negli studi Rai in versione divo con occhiali da sole grossi e scuri e un sofisticato outfit firmato Gucci. Lauro è apparso elegantissimo con indosso un cappotto grigio e spigato, modello doppiopetto con revers a lancia e dettaglio label sulla manica. Lo ha abbinato a dei pantaloni neri e a una camicia in pizzo avorio tenuta sbottonata sul petto, così da lasciare in bella mostra i tatuaggi sul petto. Non potevano mancare, infine, gli stivaletti da rocker.

in foto: Achille Lauro in Gucci

Achille Lauro con il mullet riccio

La vera novità del look di Achille, però, sta nei capelli. Se fino a prima del Festival li portava cortissimi, ora sfoggia un mullet lungo fino alle spalle, lo porta riccio e con una frangia spettinata. Come ha fatto a far crescere la chioma da un giorno all'altro? Per la gioia di tutti coloro che lo amano in versione "tradizionale", si tratta solo di una parrucca. L'ha indossata per la prima volta durante il "matrimonio" con Boss Boms andato in scena durante la quarta serata sanremese e ha deciso di continuare a sfoggiarla anche durante la conferenza stampa. Come si presenterà questa sera sul palco dell'Ariston? Come al solito Lauro evita di dare spoiler sulle sue trasformazioni ma la cosa certa è che lascerà ancora una volta tutti senza parole.